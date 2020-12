Aplikace Music Memos končí. Apple oficiálně oznámil její usmrcení

Řadíte se mezi těch pár uživatelů, kteří nalezli oblibu v aplikaci Music Memos z dílny Applu? Pak pro vás máme velmi špatnou zprávu. V nově vydaném updatu této aplikace s označením 1.0.7 totiž kalifornský gigant oficiálně oznamuje, že s aplikací do budoucna nepočítá a její uživatelé se tak mají přesunout na Diktafon, potažmo jinou alternativu.

Oznámení usmrcení aplikace dorazilo pouhé čtyři roky po jejím odhalení. To proběhlo v roce 2016 s tím, že si od ní Apple sliboval zjednodušení zaznamenávání nápadů hudebníků. Ti do té doby využívali Diktafon, který však zřejmě podle Applu nesplňoval jejich nároky na prostředí a možnosti, kvůli čemuž vytvořil pomyslný digitální hlasový zápisník přímo pro ně. Aplikace se však nikdy příliš velké oblibě netěšila, kvůli čemuž se jí Apple rozhodl od 1. března 2021 ukončit a stáhnout z App Store – tedy alespoň částečně. Po tomto datu by totiž měla být stále provozuschopná a stažitelná přes historii nákupů. Nebude však již podporovaná a i proto Apple doporučuje, aby její uživatelé raději přešli na aplikace, které podporu mají. Právě to je však svým způsobem paradox. Apple totiž žene ty, pro které Music Memos stvořil tam, odkud je před čtyřmi lety “vyháněl”. Je však jasné, že pokud bylo jejích uživatelů poskrovnu, další provoz neměl absolutně smysl. A co vy, nalezli jste v Music Memos zalíbení?