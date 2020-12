Z balení iPhonů 13 zřejmě zmizí i nabíjecí kabel

Pokud vám přijde už nynější balení iPhonů velmi strohé, máme pro vás špatnou zprávu. V očesávání jeho obsahu má totiž Apple v plánu velmi pravděpodobně pokračovat. Mezi své zákazníky (primárně pak majitele iPhonů 12 (Pro) totiž začal v některých státech rozšiřovat dotazník, ve kterých zjišťuje, zda používají napájecí kabel přibalený k telefonu, nebo využívají jiné řešení ve formě bezdrátové nabíječky, potažmo staršího kabelu od předešlého iPhonu. A jelikož jsme se velmi podobného dotazníku dočkali v letos v červnu s tím, že se v něm tehdy Apple vyptával na využívání napájecího adaptéru, zdá se nyní jeho účel vcelku jasný.

Přestože zatím není odstranění kabelu z balení telefonu nikým potvrzené, už nyní lze říci, že pokud se pro tuto věc Apple rozhodne, stane se stejně jako letos terčem posměchu a kritiky. Jelikož však i letos veškeré výtky ohledně obsahu balení utichly velmi brzy, zřejmě se Applu tato věc podstoupit vyplatí – tím spíš, když díky ní ušetří velké peníze na příslušenství, ale i na logistice iPhonů, která je díky menším balení samozřejmě levnější.

Fotogalerie novy lightning apple fb novy lightning apple 4 novy lightning apple 3 novy lightning apple 2 +2 Fotek novy lightning apple 1 Vstoupit do galerie

Možnost nepřibalení napájecího kabelu k budoucím iPhonům dává z pohledu Applu smysl i kvůli jeho plánům na zaříznutí Lightning portu a vytvoření zcela bezportového iPhonu. Kdyby totiž tak učinil a napájecí kabely v balení chtěl, musel by začít přibalovat MagSafe nabíječky, které jsou o poznání dražší než klasické Lightningy. Pokud by tedy byli uživatelé ochotní překousnout bez jakéhokoliv kabelu, byla by to pro Apple skutečná výhra. Vše však nakonec ukáže až čas.