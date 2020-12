Práce Applu na samořiditelných systémech pro auta zřejmě míří do finále

Je tomu již pěkných pár let, co se v kuloárech šušká o tom, že by rád Apple po trhu se smartphony, sluchátky či smartwatch změnil i trh automobilový. Z jeho odvážných plánů na vytvoření vlastního vozu sice dle všeho sešlo, práce na samořiditelných systémech, které by mohl poskytnout již zaběhlým automobilkám nicméně stále pokračuje a to podle všeho zdárně. Zdroje čínského portálu DigiTimes totiž tvrdí, že je Apple již relativně daleko a začíná pomalu zkoumat výrobní možnosti.

DigiTimes tvrdí konkrétně to, že by měl mít Apple již téměř hotové čipy, které by měly být jakýmisi mozky samořiditelných vozů. S jejich dokončením a výrobou mu má pomoci TSMC, které se stará i o srdce iPhonů, Apple Watch či MAců s M1, přičemž následná výroba by měla probíhat na zemí USA. Je nicméně otázkou, zda by poté už začal čipy Apple rozšiřovat mezi automobilky, nebo by pro ně dovyvinul další prvky a samořiditelné systémy prodával jako celek, což by pro něj bylo samozřejmě z hlediska zisků výhodnější, ale také logicky o poznání náročnější, jelikož by jej to stálo další spousty peněz na výzkum, ale i čas strávený spoluprací s automobilkami, kterým by musel “ušít na míru” řešení přímo pro jejich vozy.

Jak se bude budoucnost autonomních vozů spojených s Applem ubírat ukáže ve výsledku až sám čas. S ohledem na nynější situaci ve světě je však jasné, že se brzký hype kolem této novinky očekávat tak úplně nedá, jelikož pandemie zcela určitě do vývoje promluvila. Na druhou stranu, právě možnost izolovat se ve vlastním voze a i bez řidičských schopností si dojet tam, kam potřebuji by nyní bylo více než potřebné – tedy samozřejmě v případě, že by takto fungující vozy nestály přespříliš, což se tak úplně očekávat nedá.