Potvrdil Apple nasazení Face ID a Touch ID na iPhony 13?

Face ID si svou premiéru odbylo sice již v roce 2017, i přesto mu však někteří jablíčkáři stále nemohou přijít tak úplně na chuť. Oproti dříve využívanému Touch ID je sice rychlejší a jeho využívání je intuitivnější, zato však přes něj nelze odemknout telefon ležící na stole stejně tak jednoduše jako právě otiskem prstu či nedosahuje ideálních výsledků při specifickém světle – například při ostrém slunci a tak podobně. Nedostatky této technologie si dle všeho velmi dobře uvědomuje i samotný Apple, který začal v uplynulých dnech (ne)spokojenost uživatelů s Face ID zkoumat skrze dotazník. A jelikož se již dlouho spekuluje o tom, že iPhony 13 přinesou kromě Face ID i Touch ID se zdá být jeho jednání malým potvrzením toho, že se tak skutečně stane.

Obecně se dá říci, když prakticky každý průzkum Applu přes dotazníky v minulosti s předstihem poodhalil jeho plány. Například letos v červnu rozeslal uživatelům dotazníky týkající se využívání napájecích adaptérů v balení iPhonů, aby je mohl následně s klidným srdcem na podzim z krabiček iPhonů odstranit. Když se proto nyní začal skrze dotazníky “vyptávat” na spokojenost s Face ID, prakticky nikdo nezůstává na pochybách o tom, co to z jeho strany znamená. Otázkou je tak nyní spíše to, zda se Touch ID dočkáme v displeji, nebo jej Apple nasadí po vzoru iPadu Air (2020) do Power Buttonu, což by jistě i u iPhonů šlo.

Fotogalerie Recenze iPhone 12 Pro Max Recenze iPhone 12 Pro Max Recenze iPhone 12 Pro Max iPhone 12 Pro Max LsA 15 iPhone 12 Pro Max LsA 14 iPhone 12 Pro Max LsA 13 +13 Fotek iPhone 12 Pro Max LsA 12 Zdroj: Redakce Letem světem Applem iPhone 12 Pro Max LsA 11 Zdroj: Redakce Letem světem Applem iPhone 12 Pro Max LsA 10 Zdroj: Redakce Letem světem Applem iPhone 12 Pro Max LsA 9 iPhone 12 Pro Max LsA 8 Zdroj: Redakce Letem světem Applem iPhone 12 Pro Max LsA 6 Zdroj: Redakce Letem světem Applem iPhone 12 Pro Max LsA 5 Zdroj: Redakce Letem světem Applem iPhone 12 Pro Max LsA 7 iPhone 12 Pro Max LsA 1 iPhone 12 Pro Max LsA 3 Zdroj: Redakce Letem světem Applem iPhone 12 Pro Max LsA 4 iPhone 12 Pro Max LsA 2 Vstoupit do galerie

Dá se očekávat, že se s informacemi ohledně vychytávek iPhonů 13 již brzy roztrhne pytel. Právě kolem Vánoc se totiž začínají každoročně objevovat první větší úniky informací, které pak sílí až do podzimního představení nové generace. Od té se obecně očekává výrazné vylepšení fotoaparátu, odstraněni Lightning portu, užší rámečky kolem displeje, lepší výdrž baterie a právě implementace Touch ID spolu s menším výřezem pro Face ID.