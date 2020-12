Práce na obřím vylepšení fotoaparátů budoucích iPhonů potvrzeny dalším zdrojem

Jestli nejsou v něčem iPhony dlouhodobě příliš dobré, je to kvalitní přibližování objektů při focení či natáčení. Optický zoom je sice velmi slušný, ale nabízí bohužel jen malý rozsah. Digitální zoom je pak naopak pro větší přiblížení kvůli degradaci objektů téměř nepoužitelný. Apple však už naštěstí pracuje na řešení, kterým by měl tento neduh vyřešit – konkrétně na periskopických objektivech, které by měly nabízet daleko větší optický rozsah než nynější iPhony a tedy i kvalitní přiblížené. Práce na tomto projektu nyní potvrdily další zdroje.

O periskopickém objektivu jsme vás na našem magazínu informovali již několikrát, přičemž naposledy to bylo před pár dny díky analytiku Ming-Chi Kuovi. Jeho zdroje totiž potvrdily, že se Apple tímto řešením skutečně zabývá a chce jej v brzké době nasadit. Korejský portál The Elec pak nyní časový rámec nasazení novinky, která de facto umožní nasadit díky “odrážení obrazu za roh” do iPhonů mnohem větší fotosoustavy přímo do jejich útrob, více upřesnil. Apple má totiž mít se svými dodavateli předběžně domluvenou výrobu na rok 2022 – tedy pro iPhony 14.

Fotogalerie Recenze iPhone 12 Pro Max Recenze iPhone 12 Pro Max Recenze iPhone 12 Pro Max iPhone 12 Pro Max LsA 15 iPhone 12 Pro Max LsA 14 iPhone 12 Pro Max LsA 13 +13 Fotek iPhone 12 Pro Max LsA 12 Zdroj: Redakce Letem světem Applem iPhone 12 Pro Max LsA 11 Zdroj: Redakce Letem světem Applem iPhone 12 Pro Max LsA 10 Zdroj: Redakce Letem světem Applem iPhone 12 Pro Max LsA 9 iPhone 12 Pro Max LsA 8 Zdroj: Redakce Letem světem Applem iPhone 12 Pro Max LsA 7 iPhone 12 Pro Max LsA 6 Zdroj: Redakce Letem světem Applem iPhone 12 Pro Max LsA 5 Zdroj: Redakce Letem světem Applem iPhone 12 Pro Max LsA 4 iPhone 12 Pro Max LsA 3 Zdroj: Redakce Letem světem Applem iPhone 12 Pro Max LsA 2 iPhone 12 Pro Max LsA 1 Vstoupit do galerie

Korejské zdroje rovněž potvrdily, že jedním z klíčových dodavatelů Applu by se měl v tomto směru stát jihokorejský Samsung, který bude na výrobě spolupracovat s LG. Právě díky tomuto partnerství se tak Apple nemusí obávat toho, že by se od něj jeden z této dvojice jakkoliv odklonil, což by pro něj bylo velmi nepříjemné. Na Samsung a LG totiž spoléhá u spousty dalších komponentů v čele s displeji.

Výsledkem spolupráce LG, Samsungu a Applu mají být v roce 2022 iPhony s fotoaparáty, které budou schopné až desetinásobného přiblížení bez jakéhokoliv rozmazání. De facto tedy dostanou desetinásobný optický zoom, čímž se svou kvalitou opět přiblíží klasickým fotoaparátům. Do roku 2022 je však samozřejmě ještě velmi daleko a proto zatím nemá smysl předbíhat a spekulovat nad možnými výsledky. Snad ale budou stát opravdu za to.