Podivné uvolňování aktualizací pokračuje: (i)OS 14.2.1 se po iPhonech 12 dočkaly i HomePody

Zatímco v minulých měsících a letech byla politika aktualizací Applu velmi jednoduchá a nevyvolávala prakticky žádné otázky, nyní je tomu trochu jinak. Přestože se zejména iPhony potýkají po vydání poslední veřejné verze iOS s celou řadou softwarových chyb, Apple s vydáním opravného patche u většiny z nich vyčkává. Zatím jej totiž poměrně překvapivě nabídl jen majitelům nových iPhonů 12 (Pro) jakožto iOS 14.2.1. Tato zvláštní situace se pak dnes v noci dočkala pokračování – OS 14.2.1 totiž vyšel i pro HomePody.

Operační systém pro HomePody je de facto jen osekaný iOS, takže lze vydání jeho verze 14.2.1 brát de facto jako vydání iOS 14.2.1 pro další produkty. Na HomePodech má tento update pouhých 33,8 MB a ve svém popisu informuje o tom, že na chytré reproduktory z dílny Applu přináší “jen” vylepšení výkonu i stability, což je hláška, za kterou Apple často ukrývá i nejrůznější opravy chyb a tak podobně. Ke stažení je jako již tradičně v aplikaci Domácnost.

Je opravdu velmi zvláštní, že Apple vydání iOS 14.2.1 takto kouskuje, jelikož to ve zvyku v žádném případě nemá. V úvahu sice připadá, že by tento software neměl v plánu na jiné iPhony než 12 vydat, ale to se zdá vzhledem k tomu, jak nepříjemné chyby starší modely sužují a i tomu, jak daleko má zřejmě ještě do vydání iOS 14.3 jako velmi nepravděpodobné. Snad nám tedy následující dny přinesou odpověď na otázku, proč tomu tak je.

