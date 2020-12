Co dnes Apple představí? Nejvíce se mluví o těchto dvou produktech

Je tomu jen pár dní, co začaly internetem kolovat spekulace o možném posledním představení novinek Applu pro letošní rok. To se má uskutečnit už dnes po 14. hodině našeho času a to bez většího poprasku, jelikož jej má Apple provést je skrze tiskovou zprávu. Ačkoliv v tuto chvíli nevíme, co přesně by se mohlo ukázat, leakeři nejvíce šuškají o dvou věcech – konkrétně nové Apple TV a sluchátkách AirPods Studio.

K představení poslední generace Apple TV došlo již v roce 2017 a tak je určitě na čase jí upgradovat. Její hardwarová výbava sice dnešní době vzhledem k využitelnosti produktu stále bez větších problémů stačí, vyšší výpočetní výkon procesoru pro budoucí hry a aplikace by však uživatelům v kombinaci s vyšší RAM pamětí a interním úložištěm zcela určitě nevadil. A jelikož se obecně očekává upgrade právě jen procesoru a RAM, nikoho by příliš nepřekvapilo, kdyby Apple tento produkt odhalil právě přes tiskovou zprávu, jak se někteří leakeři domnívají.

Druhým spekulovaným produktem jsou výše zmíněná sluchátka AirPods Studio, o kterých se spekuluje již více než rok. Jejich představení měl sice mít Apple naplánované už na letošní podzimní Keynote, kvůli problémům s finální fází vývoje a následnou výrobou však měl své plány odpískat. Podle některých zdrojů je ale možné, že se mu nakonec jeho problémy přeci jen podařilo vyřešit a nyní je tedy schopen produkt ukázat.

Kdybyste se nás v tuto chvíli zeptali, na představení jakého hardwaru bychom si vsadili my, řekli bychom, že na představení žádného. S ohledem na datum se nám totiž zdá vydání jakéhokoliv produktu ze strany Applu poměrně nepravděpodobné, jelikož by jím dokázal blížící se Vánoce zasáhnout jen minimálně – ať už kvůli zavřeným obchodům po celém světě nebo vytíženosti dopravců. Mnohem pravděpodobnější se nám proto jeví představení nějakého vánočního překvapení například ve formě bezplatného zpřístupnění Apple TV+ všem právě přes Vánoce či čehokoliv podobného. Vše však ukáže až dnešní odpoledne.