iOS 14.2 výrazně zhoršuje výdrž některých iPhonů

Je tomu jen pár dní, co jsme vás na našem magazínu informovali o potížích s výdrží baterie iPhonů 12, které se mají jejich majitelům vybíjet enormně rychle. S odstupem času se však zdá, že se tento problém netýká jen majitelů nejnovějších iPhonů, ale i těch starších s nainstalovaným operačním systémem iOS 14.2. Právě ten má totiž rychlé vybíjení baterie a další problémy s tím spojené způsobovat.

Na diskuzních fórech po celém světě v čele s Redditem nebo těmi od Applu se čím dál častěji objevují příspěvky nešťaastných uživatelů poukazující na to, že se jim baterie na iPhonech s iOS 14.2 doslova ztrácí před očima. Někteří uživatelé hlásí například to, že za pouhou půl hodinu se jim jejich telefony s iOS 14.2 vybijí i o více než 50 %, což je naprosto extrémní hodnota. Nejvíce mají tímto problémem trpět iPhony XS, 7, 6S či SE 1. generace, avšak nevyhnul se mu ani iPad Pro (2018) s iPadOS 14.2. Ostatní modely kompatibilní s iOS a iPadOS 14.2 až tak moc zhoršenou výdrží trpět nemají.

Fotogalerie iOS 14 1 iOS 14 2 iOS 14 3 iOS 14 4 +13 Fotek iOS 14 5 iOS 14 6 iOS 14 7 iOS 14 8 iOS 14 9 iOS 14 10 iOS 14 11 iOS 14 12 iOS 14 13 iOS 14 14 iOS 14 15 iOS 14 16 Vstoupit do galerie

Velmi zajímavé je to, že aktualizace některým uživatelům nezhoršila jen výdrž, ale i dobu nabíjení jejich telefonů. Ta se totiž měla výrazně prodloužit, což je vzhledem k rychlejšímu vybíjení telefonu a tedy i nutnosti jeho častějšího nabíjení velmi nepříjemné. Jelikož se však “naštěstí” jedná zcela evidentně o softwarový problém, neměl by mít Apple s jeho vyřešení žádný problém a co víc – opravit by jej snad mohl velmi brzy. Do té doby nicméně nezbývá než čekat a poslušně nabíjet. Žádné alternativní řešení, jak problému zamezit, totiž neexistuje – tedy kromě neinstalace iOS 14.2.