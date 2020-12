Majitelé iPhonů 12 (Pro) hlásí problém s enormně rychlým vybíjením telefonu

Problémy iPhonů 12 zatím neberou konce. Poté, co začali jejich majitelé hlásit výpadky LTE/5G připojení či potíže s doručováním textových zpráv nebo citlivostí displeje u modelů 12 mini se totiž začínají objevovat stížnosti i na jejich výdrž. Ta totiž letí u některých “dvanáctek” strmě dolů a to bez ohledu na to, co s nimi jejich majitelé dělají.

Na diskuzních fórech po celém světě se začínají čím dál častěji objevovat stížnosti na výdrž týkající se primárně toho, že má telefon obrovskou energetickou spotřebu zejména v pohotovostním nebo chcete-li stand-by režimu, kdy na něm uživatelé nic nedělají. Jednat by se konkrétně mělo i o 4 % baterie dolů za hodinu a to i při vypnutých datech, WiFi, Bluetoothu, polohových službách a dalších věcech, které baterii zatěžují. Kvůli tomu je tak telefon schopný se vybít přes noc klidně i o 40 %, což je opravdu extrémní a rozhodně nestandardní.

Fotogalerie iPhone 12 Pro Max LsA 15 iPhone 12 Pro Max LsA 14 iPhone 12 Pro Max LsA 13 iPhone 12 Pro Max LsA 12 Zdroj: Redakce Letem světem Applem +12 Fotek iPhone 12 Pro Max LsA 11 Zdroj: Redakce Letem světem Applem iPhone 12 Pro Max LsA 10 Zdroj: Redakce Letem světem Applem iPhone 12 Pro Max LsA 9 iPhone 12 Pro Max LsA 8 Zdroj: Redakce Letem světem Applem iPhone 12 Pro Max LsA 7 iPhone 12 Pro Max LsA 6 Zdroj: Redakce Letem světem Applem iPhone 12 Pro Max LsA 5 Zdroj: Redakce Letem světem Applem iPhone 12 Pro Max LsA 4 iPhone 12 Pro Max LsA 3 Zdroj: Redakce Letem světem Applem iPhone 12 Pro Max LsA 2 iPhone 12 Pro Max LsA 1 Vstoupit do galerie

Někteří uživatelé se již stihli obrátit na samotný Apple, který měl u jejich telefonů na dálku provést diagnostiku ve snaze odhalit příčinu. Ta se však bohužel na dálku odhalit nepodařila, jelikož se vše jeví plně funkční. Je nicméně jasné, že podobné chování telefonu standardní rozhodně není a proto se takřka 100 % jedná o zřejmě softwarový bug v rámci systému iOS. To jinými slovy znamená, že by jej měl být Apple schopný opravit v některé z budoucích aktualizací tohoto systému, ve které přinese i další opravy menších chyb. Do té doby však bohužel uživatelům nezbývá než čekat. Recept na provizorní řešení problému totiž zatím neexistuje – tedy kromě častého nabíjení. Nutno nicméně podotknout, že se tento problém projevuje dle všeho jen u relativně malého procenta uživatelů. Ani jeden z iPhonů 12, který jsme měli v redakci možnost testovat, totiž podobnými problémy netrpěl.