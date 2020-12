Recenze VOCOlinc VH1: Domácí HomeKit zvlhčovač vzduchu s takřka neomezenými možnostmi

Na našem magazínu se poměrně pravidelně věnujeme nejrůznějším chytrým vychytávkám. Ty nám dokážou prakticky v okamžiku usnadnit náš každodenní život a parádně jej i zpříjemnit. Jednou za čas se také zaměřujeme na produkty značky VOCOlinc, a když jsme se doslechli o tom, že tato společnost na český trh přináší první HomeKit zvlhčovač vzduchu, definitivně jsme si jej nemohli nechat ujít a do puntíku jsme jej otestovali. Musíme uznat, že rozhodně stojí za to.

Oficiální specifikace

Jak jsme již nakousli v samotném úvodu, VOCOlinc MistFlow Humidifier VH1 můžeme označit za ultrasonický zvlhčovač vzduchu, který nabízí nádržku s objemem 2,5 litrů. Produkt konkrétně distribuuje vodu výkonem 200 ml/hod a zvládne takto běžet až 30 hodin vkuse. Podle oficiálních specifikací by si měl poradit s místností do 40 m2, díky čemuž by neměl mít sebemenší problém například s místností v domácnosti či větší kanceláří. Vše přitom běží na 2,4GHz WiFi síti bez nutnosti jakéhokoliv bridge či hubu a zvlhčovač je možné ovládat za pomocí jablečných produktů a hlasové asistentky Siri. Maximální hlučnost by poté měla činit 36 dB a po vypotřebování nádržky s vodou se produkt z bezpečnostních důvodů sám vypne.

Design

U samotného designu bych se na chviličku rád pozastavil. Pokud jste četli naše dřívější recenze na produkty VOCOlinc, tak jistě víte, že jejich vzhled je vždy jednoduchý, minimalistický a elegantní, v čemž není tento zvlhčovač žádnou výjimkou. Produkt se pyšní bílým zbarvením a úžasným RGB podsvícením. Přesně takováto maličkost mě na něm zaujala hned na první pohled. Díky tomu tak tato vychytávka zapadne do jakékoliv místnosti, kdy její vzhled můžeme skrze zmiňované podsvícení dokonale sladit například s barvou zdí a podobně.

Jak to celé funguje?

Kdybych měl v krátkosti definovat tento nový HomeKit zvlhčovač, tak pravděpodobně sáhnu po slovech jako „Jednoduchý pomocník s bohatými možnostmi.“ Produkt stačí naplnit vodou a velice snadno spárovat s aplikací VOCOlinc, čímž se dostaneme k samotnému jádru věci. Než se ale zaměříme na ovládání za pomocí zmiňovaného programu, tak bych ještě rád zmínil, že se na produktu nachází dvě dotyková tlačítka. S jejich pomocí můžeme zapnout nebo vypnout podsvícení anebo zapnout zvlhčování ve dvou režimech (slabší a silnější).

Fotogalerie VOCOlinc VH1 zvlhcovac vzduchu 3 VOCOlinc VH1 zvlhcovac vzduchu 2 VOCOlinc VH1 zvlhcovac vzduchu 4 VOCOlinc VH1 zvlhcovac vzduchu 1 +2 Fotek VOCOlinc VH1 na stole

Rozsáhlejší možnosti nám ale poskytne až samotná aplikace. Zde si můžeme nastavit například ono RGB podsvícení, kdy máme na výběr z celkem šestnácti milionů barev a zároveň můžeme zvolit celkový jas, teplotu barvy, nebo sáhnout po některém z předchystaných efektů, díky čemuž bude VOCOlinc VH1 například blikat či „dýchat.“ Výkon zvlhčování lze poté nastavit v pěti úrovních, což můžeme doplnit časovačem.

Proč je vlastně chytrý

Ovládání, které jsou doposud popsal, dokáže člověka bezpochyby parádně zabavit. Problémem ale je, že v takovém případě se ono kouzlo vcelku rychle vytratí a osobně mohu potvrdit, že kdybych měl zvlhčovač používat pouze tímto způsobem, tak na něj budu po čase pravděpodobně velice často zapomínat. Takový ale VOCOlinc VH1 (naštěstí) není. Již v samotné aplikaci si totiž můžeme nastavit například cílenou vlhkost vzduchu v místnosti a časové plány. Možnost časových plánů jsem si velice rychle oblíbil. Nastavil jsem si totiž, ať mi produkt vždy před spaním, tedy v 22:30, začne zvlhčovat vzduch na úroveň 55 procent.

Starat se nemusíme prakticky o nic.

A nyní bych se rád dostal k tomu nejlepšímu. Jelikož je produkt plně kompatibilní s chytrou domácností Apple HomeKit, tak s sebou přináší řadu skvělých možností, na které rozhodně nesmíme zapomenout. Přesně z těchto důvodů jsem si nastavil dvě parádní automatizace. VOCOlinc VH1 mi začal automaticky zvlhčovat vzduch po dobu dvou hodin, a to vždy, když jsem přišel odněkud domů. Pro další scénu jsem využil nedávno recenzovaný chytrý senzor VOCOlinc VS1, díky čemuž jsem si mohl nastavit, ať se po otevření okna v obývacím pokoji zvlhčovač vypne.

Vůně

Pokud přejdete na oficiální stránky produktu, tak se můžete v momentě dočíst o tom, že lze tento zvlhčovač použít i jako aroma difuzér. V tomto případě stačí přidat jen pár kapek vonného oleje a současně se zvlhčením se setkáte i s patřičným provoněním. Osobně musím uznat, že se jedná o parádní maličkost, která v mých očích posouvá produkt obecně kupředu. Co mě ale ještě více zarazilo a zároveň nadchlo, byla vůně i bez použití jakéhokoliv oleje.

Konkrétně se jedná o velice jemnou a přívětivou vůni, která při prvním setkání působí řekněme nevýrazně. Po pár hodinách provozu si ale povšimnete, že je v místnosti velice příjemné aroma, za což dávám produktu malinkaté plus.

Resumé

Zdali mám být upřímný, tak musím uznat, že jsem od tohoto produktu moc neočekával. O to příjemnější bylo následné zjištění, co vše zvlhčovač umí a s čím si dokáže bez jediného problému poradit. Jeho používání je až neuvěřitelně jednoduché a velice oceňuji zmiňovanou integraci s chytrou domácností Apple HomeKit. Právě díky tomu si nyní mohu zapnout „obyčejný“ zvlhčovač vyslovením jedné věty, nebo vytvářet ty nejkomplexnější automatizace, ve kterých mě limituje snad jen má fantazie.

VOCOlinc VH1 mohu s čistým svědomím doporučit prakticky každému, kdo by si rád vylepšil své pracovní prostředí či domov. Suchý vzduch totiž dokáže být mnohdy až nebezpečný, protože se v něm množí různé bakterie a viry. S tím vším si naštěstí tento zvlhčovač dokáže poradit levou zadní a potěšit tak alergiky a lidi trpící na chronické nachlazení. Odteď se jedná o neodmyslitelnou součást mé pracovny, na kterou jsem si poměrně snadno zvykl.