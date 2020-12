Kartotéka, nášivky i krabice s počítačem Apple II: Prohlédněte si fotografie zaměstnanců Applu ze 70. let

Přestože od založení společnosti Apple uběhlo již pár desítek let, během kterých se na internet dostala obrovská spousta fotografií. Řada z nich ale ani v této době není příliš známá – v dnešním článku vám představíme sbírku snímků, pocházejících z doby, kdy v Cupertinu probíhal vývoj počítače Apple II.

Tým Apple II

Steve Jobs a Steve Wozniak začali sestavovat počítač Apple-I v již zmíněné garáži Jobsových rodičů. Zhruba tři roky před tím, než byla založena firma Apple, opustil Steve Jobs Reed College a sháněl si práci. Ve fotogalerii u tohoto odstavce si můžete prohlédnout nejen jednu z prvních Jobsových žádostí o práci, ale třeba také Chrisann Brennan, Marka Johnsona a Roberta Martinengeho před hromadou krabic s počítači Apple II. V době, kdy byla fotografie pořízena, bylo Chrisan Brennan dvaadvacet let. Na dalším snímku, který pochází z roku 1978, a můžeme na něm vidět více členů týmu, který pracoval na vývoji Apple II. Kromě Jobse se na něm nachází Elmer Baumm, Mike Markkula, Gary Martin, Andre Sousan, Sue Cabannis, Mike Scott a Don Breuner. Mark Johnson byl spolu se svým kolegou Robertem Martinegou pověřen sestavováním Apple II, a na pořízení zmíněné fotografie si velice dobře vzpomíná:„Ta fotka byla pořízená v pátek. Čekali jsme na to, až UPS vyzvedne sedmapadesát počítačů Apple II. Důvodem, proč jsme se vyfotili, bylo to, že jsme tehdy vůbec poprvé otestovali, sestavili a odeslali 57 počítačů v průběhu jediného týdne,“ uvádí.

První kanceláře

Naprosté začátky provozu společnosti Apple se odehrávaly v garáži domu Jobosvých rodičů, postupem času firma přesídlila do svých prvních kanceláří. Podmínky byly zpočátku velice jednoduché – na snímku ve fotogalerii můžete jasně vidět, že kancelář, ve které Jobs s Wozniakem tehdy působili, nebyla nikterak velká. Jednalo se v podstatě o jeden prostor, ve kterém se odehrávala jak kancelářská práce, tak i výroba. Když se počet zaměstnanců společnosti Apple rozrostl zhruba na tři desítky, přesídlila firma do svých druhých kanceláří na Bandley Drive v Cupertinu, kde už Jobs a Wozniak seděli o něco dále od sebe. Firma měla tehdy ještě do klasického korporátu hodně daleko, a svým fungováním připomínala spíše společnou práci několika přátel, zapálených pro výpočetní techniku. Za prvního manažera evropských prodejů byl tehdy považován Andre Sousan, Sue Cabannis v Applu působila jako manažerka kanceláře. O účetnictví se staral Gary Martin, hardwarovým technikem byl Don Breuner. Na spodní fotografii pak můžeme vidět Chrise Espinosu, který byl jablečným zaměstnancem číslo osm.

Apple II jde do světa

Když byl v létě roku 1977 vydán počítač Apple II, byl kromě jiného vybaven také barevnou grafikou. Právě v té době se Steve Jobs rozhodl, že se v logu společnosti Apple bude nacházet silueta nakousnutého jablka v pestrých barvách duhy. „Steve Jobs pověřil jeden z místních podniků o vytvoření nášivek v upomínku na nové korporátní logo. Nášivky pak Steve osobně rozdal všem tehdejším zaměstnancům. Na Facebooku jsem se jich poptal, ale nikdo si na nášivky nepamatuje. Pokud nějaká z nich přežila dodnes, rád bych se o tom dozvěděl – mohlo by jí o unikátní artefakt,“ uvedl kdysi Mark Johnson v rozhovoru pro web Business Insider. Gene Carter vzpomíná na to, jak vymýšlel vyšívané logo. „Chystali jsme se na počítačový veletrh v Anaheimu, a chtěli jsme se odlišit,“ uvádí, a dodává, že ho zkrátka napadlo nechat na svetry zaměstnanců Applu vyšít barevné logo s nakousnutým jablkem.