Test rychlosti: Jak si vede iOS 14.3 Beta 3 oproti iOS 14.2

Testování pokračuje i nadále, jelikož Apple před pár dny vydal třetí betu iOS 14.3. Běžného uživatele zajímá, zda se něco změní při pohledu na plynulost systému a výdrž baterie. Na první aspekt se dnes podíváme, a to u iPhonů SE 1.generace, 6s, 7, 8, XR a 11. Test provedl jako obvykle youtubový kanál iAppleBytes. Obrázek si na něj můžete udělat sami v odkaze pod odstavcem.

Začneme s iPhonem SE 1. generace, u něhož vidíme spuštění systému zhruba o tři sekundy dříve na iOS 14.2. My se zaměříme na aplikace třetích stran, jejichž rychlost spuštění je při posuzování změny rychlosti zpravidla nejprůkaznější. Větší idlišnosti můžeme vidět pouze u aplikací YouTube a Instagram, jež se spustí dříve na aktuálním iOS. I u iPhonu 6s naskočí operační systém dříve na současné verzi iOS, nicméně rozdíl je podstatně menší. Při pohledu na aplikace vidíme rychlejší spuštění u YouTube opět na iOS 14.2. Na betě má naopak pár desetin sekundy k dobru Instagram. I u iPhonu 7 vidíme domovskou obrazovku iOS 14 dříve na iOS 14.2, přičemž rozdíl je srovnatelný s předchozím modelem. Aplikace zde pak běží téměř stejně a na žádné velké rozdíly nenarazíte.

Na iPhonu s pořadovým číslem 8 naběhne iOS v ten samý moment. Na poli aplikací je to opět téměř beze změn. Zlomek sekundy má k dobru na iOS 14.2 YouTube, na betě potom VK. První zástupce iPhonů s FaceID v tomto testu se spustí dříve na iOS 14.2, a to zhruba o sekundu. Opět se jedná o velice vyrovnaný souboj. Vyzdvihnout lze snad pouze Apollon for Reddit na iOS 14.2, jinak pracují appky obdobně. Nejmladší ve výběru, tedy iPhone 11, se spustí konečně dříve na třetí betě, byť rozdíl je přibližně půlsekundový. Zde opět o něco rychleji pracuje na aktuální verzi systému appka Apollon for Reddit, na betě pak VK. Pohlédneme-li na test s odstupem, můžeme vidět, že se po stránce rychlosti téměř nic neudálo, což ale rozhodně nevadí. Daleko zajímavější bude test baterie, který bude vyhotoven po uvolnění ostré verze iOS 14.3.