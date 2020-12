Tento řemínek dodá Apple Watch přední i zadní fotoaparát

Přestože jsou Apple Watch mimořádně univerzálním zařízením s řadou využití, fotky z nich příliš snadno neuděláte. K jejich pořízení je totiž potřeba speciální příslušenství ve formě řemínků osazených fotoaparáty, kterých je na trhu v současnosti pramálo. Jeden takový nyní představila společnost Wristcam a nutno podotknout, že jím možná způsobila malou řemínkovou revoluci.

Zatímco naprostá většina dřívějších řemínků s fotoaparátem se valnou kvalitou snímání pyšnit nemohla, u Wristcam je situace zcela opačná. Do rozměrově poměrně přijatelného řemínku se totiž podařily výrobci vměstnat hned dva objektivy, které zastávají u hodinek stejně jako v případě telefonu funkci předního a zadního fotoaparátu. Zatímco přední fotoaparát hodinek nabízí 2Mpx rozlišení, zadní velmi solidních 8MPx, které mu dovolují zachytit 1080p video či fotky ve 4K.

Fotogalerie reminek s fotoaparatem apple watch 1 reminek s fotoaparatem apple watch 2 reminek s fotoaparatem apple watch 3 reminek s fotoaparatem apple watch 4 Vstoupit do galerie

Pro ovládání fotoaparátů vytvořil výrobce i speciální aplikaci, která slouží zároveň jako galerie fotek a komunikátor, díky čemuž se z řemínku stává poměrně zajímavě využitelné příslušenství. Co se týče jeho napájení, to zajišťuje samostatný akumulátor s výdrží zhruba jeden den, což je stejná hodnota, kterou nabízí i samotné Apple Watch. Řemínek je vyráběn ve čtyřech odstínech – konkrétně světle šedé, tmavě šedé, tmavě zelené a modré, přičemž ve všech případech je použit silikon. Díky tomu se tak designově vcelku zdařile blíží ke klasickým silikonovým řemínkům od Applu. A pozor, od Applu má řemínek dokonce i certifikaci Made for Apple Watch, která zaručuje bezproblémovou kompatibilitu.

Za velmi zajímavou technologii si nicméně nechává výrobce i pořádně zaplatit. Řemínek totiž vychází na 299 dolarů, což je více, než za kolik Apple v zahraničí prodává například Apple Watch SE. Právě cenovka by tak mohla být ve výsledku největším limitem jinak velmi zajímavě působícího produktu. Ale kdo ví, třeba se v budoucnu podaří srazit níže a tím se stane pro uživatele zajímavější. Pokud by vás cenovka neodradila už nyní, zakoupit lze řemínek zde.