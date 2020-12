Spotify okopírovalo od Snapchatu, Instagramu a Facebooku jednu z jejich nejoblíbenějších funkcí

Někteří z vás si možná vzpomenou na to, jak Instagram před časem přebral stories ve stylu Snapchatu. S něčím podobným přišel také Facebook, a vtípky o tom, že brzy se příběhů dočká i aplikace pro kalkulačku nebo kalendář, na sebe nenechaly dlouho čekat. Nakonec se „příběhové“ příspěvky dostaly do aplikace, kde by je asi většina z nás jen tak nečekala – do streamovací služby Spotify.

Vzhledem k povaze aplikace je pochopitelně funkce stories v aplikaci Spotify pojata přece jenom trochu jinak. V současné chvíli je možné příběhy zobrazit jen u několika málo vybraných alb a seznamů skladeb. Jako příklad si můžeme vzít třeba playlist Christmas Hits – poté, co na něj klepnete, si můžete ihned všimnout, že se od obyčejných seznamů skladeb liší – vlevo nad názvem playlistu se nachází malý kruhový výřez, ve kterém se zobrazuje náhled příběhu. Pokud klepnete na toto kolečko klepnete, můžete si prohlížet jednotlivé příběhy. Rozhraní se samotnými příběhy se vizuálně velmi podobá Instastories. V horní části displeje najdete lištu s linkami, znázorňujícími počet příspěvků. Vpravo dole se nachází ikonka tří teček, kde můžete nahlásit případný závadný obsah, a příběhy zavřete klepnutím na křížek vpravo nahoře. Mezi jednotlivými příběhy můžete přepínat klepnutím na pravou nebo levou stranu displeje. V současné chvíli se funkce příběhů nachází v prozatímní fázi testování a najdete zde příběhy od známých osobností, jako třeba Kelly Clarkson.