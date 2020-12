Tato aplikace vás zbaví problémů se spánkem, bude vás to ale stát téměř 20 tisíc korun

Obzvlášť v současné situaci nejsou asi potíže se spánkem ničím neobvyklým. S jejich odstraněním vám mohou pomoci léky, nejrůznější prakticky, účinek ale slibuje také řada různých relaxačních a meditačních aplikací v App Storu. Pokud vám aplikace typu Calm či Headspace připadají drahé, vězte, že se v App Storu co nevidět objeví mnohem nákladnější nástroj, který si klade za cíl zbavit vás problémů se spánkem.

„Pandemie COVID-19 prohloubila americkou krizi na poli duševního zdraví, a spolu s tím, jak se lidé snaží se situací vyrovnat, přichází boom aplikací typu Calm a Headspace,“ píše server Business Insider s tím, že se nyní spojily hned tři společnosti, jejichž programy slibují výsledky srovnatelné s účinky klasické medikace. Experti z amerického Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (FDA – Food and Drug Administration), národního institutu pro duševní zdraví (National Institute of Mental Health) a americké psychiatrické asociace (American Psychiatric Association) uvedli v rozhovoru pro zmíněný server, že mají důkazy, svědčící pro funkčnost a účinnost aplikace. Pandemie koronaviru a vše, co s ní souvisí, stojí často u zrodu či opětovného propuknutí příznaků nejrůznějších duševních poruch a onemocnění. Dospělá populace ve Spojených státech vykazuje podle dostupných statistik v době pandemie třikrát vyšší výskyt symptomů deprese, a stoupá také poptávka po terapiích a lécích. S duševním potížemi se potýkají nejen běžní občané, ale také pracovníci záchranného systému a příslušníci dalších podobných profesí. Za vývojem zmíněné aplikace stojí společnosti Click Therapeutics, Pear Therapeutics, a Orexo. Aplikace, kterou vytvořili, využívá principu kognitivně behaviorální terapie (KBT), a kromě jiného má uživatelům pomoci s pochopením a rozpoznáním jejich chování, pocitů a osvojených návyků.