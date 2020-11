Chystaná mobilní aplikace dokáže rozpoznat covid-19 z kašle

Zatímco se v České republice v souvislosti s probíhající koronavirovou pandemií začíná mluvit o plošném testování a Slovensko k tomuto kroku dokonce již přistoupilo, zdá se, že tým expertů z newyorkského Institutu pro elektrotechnické a elektronické inženýrství (IEEE) je na dobré cestě k představení o něco schůdnějšího řešení, jak na virus vyzrát. Již zanedlouho by si totiž řada z nás mohla udělat věrohodný test na covid-19 z pohodlí svého domova. Stačit by k tomu měl pouze smartphone a institutem připravovaná aplikace.

IEEE ve své nově představené zprávě rozebírá použití umělé inteligence pro odhalování přítomnosti covidu, a to na základě kašle. Aplikace, kterou IEEE vyvíjí, se pomocí strojového učení, tedy samoučící se umělé inteligence, dokáže sama zdokonalovat v odhalování koronaviru a dle výše uvedené zprávy umí rozpoznat pacienta pozitivního na covid-19 i v případě, že nevykazuje žádné symptomy. Stačí, aby zakašlal do mikrofonu svého chytrého telefonu.

Během vývoje této umělé inteligence se týmu podařilo nashromáždit na 70 000 nahrávek nuceného kašle a celkově pak 200 000 vzorků zakašlání, z nichž 2 500 mělo být pozitivní na covid. Během testů pak aplikace dokázala správně odhalit koronavirus v 98,5 % případů, ještě zásadnějších výsledků však dosáhla v případě identifikace asymptomatických pacientů. Ty totiž mezi všemi vzorky zvládla umělá inteligence odhalit se 100% přesností.

Právě bezpříznakoví pacienti přitom představují pro své okolí největší riziko, neboť mohou rozšiřovat nákazu bez toho, aby o tom měli nejmenší potuchy. Vzhledem k absenci příznaků pak často ani neuvažují nad návštěvou odběrného místa, tu navíc mohou sami považovat za rizikovou. Jak zmiňuje publikovaná zpráva, aplikace by tak mohla být snadno dostupným testem pro kohokoli, kdykoli a kdekoli, navíc s okamžitým poskytnutím výsledku a možností co nejširší distribuce. V praxi by mohla najít využití jako nástroj pro každodenní testování studentů při příchodu do výuky, zaměstnanců, ale třeba i sportovců před utkáním. Ostatně třeba hokejová NHL, jen aby mohla během léta a podzimu dokončit letošní sezonu, vynaložila na každodenní testování hráčů a personálu několik milionů dolarů. Zatímco sportovním týmům v době, kdy jejich příjmy pro uzavřené tribuny rapidně klesají, by tak mohla aplikace ušetřit nemalé peníze, ostatním institucím, jenž si každodenní testování příchozích osob nemohou dovolit – od škol, přes úřady až po hromadnou dopravu – by umožnila vůbec začít normálně fungovat. A ulevit by si mohli i ti, kteří test potřebují, ale z různých důvodů se zdráhají navštívit veřejné odběrné místo – například před cestou za prarodiči by jim stačilo zakašlat do svého telefonu, okamžitě by zjistili výsledek a ještě by se vyhnuli riziku nakažení při návštěvě frekventovaného veřejného odběrného místa.

Výzkumníci z IEEE v současnosti řeší možnou podobu vydání této aplikace. Zároveň však pokračují v rozšiřování portfolia vzorků kašle, aby svou umělou inteligenci a její přesnost zdokonalili v co největší míře. Ještě než však začnou s možnou distribucí aplikace, budou muset vyřešit hned několik problémů – jednak její fungování a přesnost na zařízeních s méně kvalitními mikrofony a jednak je čeká velmi citlivá otázka týkající se soukromí uživatelů. S ohledem na dosavadní přesnost aplikace a rovněž na fakt, že druhá vlna pandemie nadále působí problémy značné části světa, by však co nejčasnější vydání rozhodně nebylo odvěci a nezbývá, než expertům z IEEE držet palce.