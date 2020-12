Chcete (si) nadělit iPhone 12 Pro pod stromeček? Většinu modelů už do Vánoc neseženete

iPhony jsou takřka každý rok i přes svou poměrně vysokou cenu obrovským hitem Vánoc a ani letos tomu nebude velmi pravděpodobně jinak. Už nyní je však jasné, že ne všichni jablíčkáři lačnící po novém iPhonu jej pod stromečkem najdou. Naprostá většina modelů z řady 12 Pro je totiž prakticky po celém světě beznadějně vyprodaná a její dodací doba se proto již přehoupla přes Vánoce, ale v některých případech sklouzla až do příštího roku.

Zatímco se sháněním modelů z řady 12 – tedy 5,4” iPhonů 12 mini či 6,1” iPhonů 12 – mít v současnosti problémy nebudete, jelikož nedostatkem skladových zásob netrpí ani Apple a ani tuzemští prodejci, v případě 6,1” iPhonů 12 Pro a 6,7” iPhonů 12 Pro Max je situace zcela jiná. Pokud byste si je totiž nyní objednali přímo na Online Storu, Apple vám je dodá až 28. prosince a to ve všech variantách. Lépe na tom nejsou ani tuzemští prodejci v čele s Alzou či Mobil Pohotovostí. Stránky Alzy totiž u naprosté většiny iPhonů 12 (Pro) hlásí dodání až kolem 8. ledna 2021, což je za více než měsíc. U pár modelů sice svítí 18. prosinec, ale s ohledem na silnou poptávku se dá předpokládat, že se tyto dodávky rozprodají ještě dříve než by se mohly dostat do běžného prodeje. Jinými slovy – bez předobjednávky telefon dostanete stěží. Co se pak týče Mobil Pohotovosti, ta má vyprodány všechny iPhony 12 Pro (Max) vyjma 512GB modelů, které jsou však dost drahé a tudíž jejich skladová dostupnost až tak nepřekvapí. Dá se nicméně předpokládat, že i ty se vyprodají v brzké době.

Pokud jste tedy s objednáním iPhonu 12 Pro (Max) v uplynulých dnech zaváhali a tuto záležitost budete chtít řešit až nyní, měli byste se začít pomalu smiřovat s tím, že pro sehnání těchto telefonů bude zapotřebí obrovská dávka štěstí. Svým způsobem se tak opakuje situace z roku 2017 a čekání na iPhone X, který byl podobně nedostatkovým zbožím jako letošní iPhony. Snad se však Applu podaří u řady 12 Pro zajistit dobrou dostupnost dříve než tehdy.