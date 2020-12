Chcete Linux na Macích s M1? Na vývoj můžete přispět na Patreonu

Apple s novými Macy, které jsou vybavené skvělými Apple Silicon M1 procesory, náramně boduje a nové stroje sklízí slova chvály takřka kdekoliv, kde se o nich píše. Skvělý výkon, vynikající výdrž baterie i neuvěřitelná funkčnost emulační vrstvy Rosetta 2, díky které na nových Macích takřka nepoznáte, že nejde o x86 zařízení. Jednu limitaci novinky však přecejen mají. Zatím na nich nefunguje virtualizace a to jak u Windows, tak u Linuxu. Na řešení druhého zmiňovaného operačního systému se však už pilně pracuje.

Pokud je pro vás prostředí Linuxu důležité ale stále vás nové Macy lákají, máme pro vás potenciálně dobrou zprávu. Vývojář Hector Martin spustil na Patreonu crowdfundingovou kampaň, jejíž cílem je podpořit vývoj nástroje, díky kterému by bylo možné Linux na Macy s čipy M1 naportovat.

Help make Linux on Apple Silicon Macs a reality!

Patreon is up: https://t.co/f5a4m7lwcM

I'm pausing billing until I get $4k/mo of commitment, so you won't be charged until there is enough momentum to make the project viable.

— Hector Martin (@marcan42) November 30, 2020