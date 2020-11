Brzký příchod Maců a iPadů s mini LED displeji potvrzen dalším zdrojem

Šílenství okolo nedávno představených Apple produktů již začíná pozvolna opadat a mnozí jablíčkáři začínají pozvolna vyhlížet rok příští. I ten by totiž měl podle celé řady úniků informací přinést velmi slušnou porci hardwarových novinek, mezi kterými by neměly chybět dokonce ani MacBooky Pro a iPady Air s procesory s mini LED podsvícením. Že se těchto strojů dočkáme dnes potvrdil další poměrně přesný zdroj – asijský portál DigiTimes pyšnící se zdroji v dodavatelském řetězci Applu.

Podle DigiTimes má Apple v plánu světu první zařízení s displejem s mini LED podsvícením ukázat už v prvním čtvrtletí příštího roku. Jednat se má konkrétně o novou generace iPadů Pro, od které se dále očekává i výrazné navýšení výkonu oproti předešlé generaci. Ve druhém čtvrtletí příštího roku by pak měl kalifornský gigant představit první MacBooky Pro s tímto typem displeje, které by měly být dle DigiTimes osazeny čipy M1. Co se týče výroby displejů, o tu se mají postarat již dříve prověření dodavatelé v čele s Epistarem, FitTechem či SMT Taiwan Surface Mounting Technologii nebo Zhen Ding Technology. Kompletace strojů pak proběhne jako již tradičně ve Foxconnu.

Oproti nyní využívaným Retinám by měly displeje s mini LED podsvícením nabídnout výrazně lepší zobrazovací schopnosti v čele s kvalitnějším podání barev, vyšším kontrastem, velmi kvalitní černou nebo třeba HDR. Na OLED panely sice mini LED panely mít stále nebudou, až tak daleko od nich však již nebudou. Snad tedy Apple novinky nezabije cenou.