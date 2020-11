Unboxing MacBook Air M1 v podání LsA

Do redakce nám dnes dorazil zbrusu nový MacBook Air s procesorem M1, který navrhl a vyrobil přímo Apple. Vzhledem k tomu, že se jedná podle nás o jeden z nejzásadnějších počítačů v historii této společnosti, rozhodli jsme se udělat kromě tradiční recenze také unboxing, který bychom vzhledem k zachování stejného designu, jaký má MacBook Air již pár let, běžně nedělali. Pokud vás tedy zajímá, jak balí Apple nejnovější MacBook Air s procesorem M1 a co vše je součástí balení, není nic snadnějšího než se podívat na následující galerii.

Fotogalerie MacBook Air M1

Již nyní – tedy před samotnou recenzí – můžeme prozradit, že rychlost a výkon novinky nám doslova vyrazila dech. Apple stvořil počítač, který bychom ještě před měsícem považovali v případě Intelu za profesionální stroj, ale dokázal jej dostat do těla MacBooku Air s cenovkou, díky které si jej může dopřát mnohem více lidí, než ty nejvýkonnější stroje s Intelem. Recenzi pro vás připravujeme již na tento víkend. Pokud tedy ještě váháte s nákupem, můžete se těšit a věřím už po prvních hodinách s MacBookem, že po víkendové recenzi, si jej koupí i ti největší váhalové.

