Apple dostal v Itálii další pokutu, za zavádějící reklamu zaplatí čtvrt miliardy

Itálie je známá jako země dobrého vína, kvalitní gastronomie, světoznámých módních a automobilových značek a jak se zdá, nově i jako země mnohamilionových pokut pro Apple. Americký technologický gigant dostal v jihoevropské zemi už druhou obří pokutu za posledních několik let, tentokrát u tamních úřadů narazil kvůli zavádějící reklamě. Přešlap bude Apple stát celých 10 milionů euro, v přepočtu tedy přes čtvrt miliardy korun.

Italský protitrustový úřad udělil Applu tučnou pokutu kvůli jeho klamavým marketingovým materiálům, kterými společnost propagovala celou řadu zařízení od iPhone 8 a iPhone 8 Plus, přes iPhone XR, iPhone XS a iPhone XS Max až po iPhone 11, iPhone 11 pro a iPhone 11 Pro Max. U všech těchto smartphonů totiž americká společnost tvrdila, že jsou odolné vůči vodě až do hloubky 1 až 4 metrů po dobu až 30 minut, v závislosti od daného modelu. Tato tvrzení se však italskému úřadu nelíbila – Apple v nich totiž zapomíná uvádět, že jsou pravdivá pouze za specifických podmínek odpovídajících spíše laboratornímu prostředí než běžnému užívání.

Na výši pokuty se však podílela ještě jedna skutečnost – a to záruční podmínky, které Apple u těchto smartphonů uvádí. Společnost totiž automaticky odmítá reklamace zařízení poškozených vodou, což je však vzhledem k tomu, že voděodolnost uvádí jako jednu z jejich hlavních předností, dle úřadu rovněž značně problematické. Praktiky Applu si každopádně nevzaly italské úřady do svého hledáčku poprvé, v roce 2018 dostala firma rovněž pokutu ve výši 10 milionů euro, a to za záměrné zpomalování svých iPhonů v rámci aktualizace iOS 10.2.1.