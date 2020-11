Na iPhony se již příští rok podívá zajímavá alternativa Fortnite

Battle royale platí stále za jeden z nejoblíbenějších herních žánrů. Po nešťastném odchodu Fortnite z App Storu nyní hráči hledají způsoby, jak díru ve svém srdci zaplnit. Na iOS si sice můžeme zahrát spoustu podobných her, jen málo je jich tak kvalitních jako extrémně populární počin od Epic Games. Velmi ambiciózně se však tváří chystané Farlight 84, které rovnou při vydání na větší platformy nabídne hráčům i mobilní verzi. V první ukázce vypadá hra výborně.

Farlight 84 se evidentně inspiruje těmi nejlepšími z žánru. Kromě pouhého kopírování toho, co viděla u svých úspěšných konkurentů, se však nadcházející hra nebojí sáhnout do klobouku s experimentálními mechanikami. Tou nejzajímavější je určitě systém energie. Stav vašich energetických zásob totiž bude v průběhu hraní určovat vaši schopnost používat určité předměty a zbraně. To dodává samotnému hraní zcela nový taktický rozměr, kdy si budete muset vždy pořádně rozmyslet, za co energii utratíte.

Společně s klasickým battle royale módem, kde přežijí ti nejsilnější, navíc hra zřejmě nabídne originálnější varianty ve stylu PvE. V nich budete spolupracovat se všemi ostatními hráči a plnit různé úkoly. Během hraní navíc budete sbírat různé materiály, které pak můžete použít k vylepšení základen. Ty existují mimo samotnou hru a slouží k setkávání se s přáteli a řadě relaxačních aktivit. Farlight 84 vypadá zatím z toho mála, co jsme měli možnost vidět, skvěle. Na vlastní palce se o kvalitách projektu přesvědčíme někdy v průběhu roku 2021.