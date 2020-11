Na iPhony se zřejmě již brzy vrátí Fortnite, má to ale háček

Chybí vám na iPhonech či iPadech hraní Fortnite, který z nich náhle zmizel v srpnu letošního roku? Pak pro vás máme velmi příjemnou zprávu. Již zanedlouho by se totiž měla tato ikonická hra studia Epic Games na mobilní zařízení Applu vrátit, byť v trochu jiné formě, než na kterou jsme byli zvyklí. Nemělo by totiž jít o aplikaci stažitelnou z App Store, ale o hru streamovanou přes Safari pomocí GeForce Now.

Herní streaming se těší v poslední době obří popularitě, která navíc i nadále pozvolna narůstá. Zatímco App Store je aplikacím umožňujícím cloudové streamování her zatím zapovězený kvůli jeho striktním pravidlům, internetový prohlížeč Safari s tím po nedávné změně svých pravidel problém tak úplně nemá. Díky tomu jej tak chtěli pro své cloudové služby využít například Microsoft u svého xCloudu, Google pro Stadii či Amazon pro Lunu. Další společností, která chce cloudový streaming her přes Safari praktikovat, pak má být Nvidia se svým GeForce Now. A jelikož má právě ta ve své nabídce i Fortnite, neměl by být problém si jej skrze ní zahrát na iPhonech či iPadech.

Nvidia sice zatím oficiálně příchod GeForce Now na mobilní zařízení Applu skrze Safari nepotvrdilo, obecně se však očekává, že se tak stane již velmi brzy – konkrétně ještě před Vánoci. Díky tomu by si totiž služba zcela určitě zajistila velmi slušný příliv nových uživatelů, kteří by ji navíc mohli zůstat s ohledem na oblibu Fortnite a chuť hrát jej na iPhonech či iPadech věrní velmi dlouho. Vše však ukáže ve výsledku až čas. Jedno je nicméně jisté už nyní – zakázat Fortnite přes GeForce Now Apple nemůže, pokud by tedy opět nezměnil své smluvní podmínky Safari. Tím by však zcela určitě strhl lavinu kritiky, která by jej nepěkně semlela.