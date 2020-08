Jak nainstalovat Fortnite na iPhone či iPad po jeho odstranění z App Store

Je tomu jen pár dní, co svět překvapilo odstranění hry Fortnite z App Store Applu a obchodu Play Googlu, k čemuž se společnosti odhodlaly po porušení pravidel obchodů ze strany provozovatele hry, tedy studia Epic Games. Prakticky ihned poté, co hry z obchodů zmizely, se začaly na nejrůznějších internetových tržnicích objevovat inzeráty zejména na Apple produkty, v nichž byl Fortnite nainstalován s tím, že jejich ceny nebyly v žádném případě nízké. Jelikož je však Fortnite celosvětový fenomén, kupce si tyto produkty zcela určitě najdou. Ke hře na iPhonu či iPadu se však dá i nyní dostat podstatně snáz a především zdarma. Stačí jen vědět, jak na to.

Když v současnosti do App Store napíšete heslo „Fortnite“, hru vám obchod nevyhledá. Faktem však je, že z něj přesto zcela odstraněná není – tedy alespoň prozatím. Pokud jí tedy nemáte na svém zařízení v současnosti nainstalovanou, ale již jste ji někdy staženou měli (potažmo jí máte nainstalovanou na jiném iOS/iPadOS zařízení a jste na něm přihlášeni pod stejným Apple ID), stačí jít do App Store, v něm tapnout na vaší profilovou fotku v pravém horním rohu, zde zvolit koupené, poté Moje nákupy a v těch Fortnite vyhledat. Jakmile tak učiníte, stačí zde tapnout na mráček se šipkou, čímž se zahájí stahování, po jehož dokončení bude hra na iPhonu či iPadu hratelná. Zároveň se tímto způsobem dostanete na klasický profil aplikace se vším všudy, díky čemuž lze znovu potvrdit, že k úplnému smazání titulu zkrátka nedošlo. Mnohem pravděpodobnější vysvětlení je jeho skrytí Applem. Pokud jste si Fortnite v minulosti na své Apple ID nestáhli, ale rádi byste se k němu dostali, stejný fígl lze provést i v rámci rodinného sdílení. Jinými slovy – najděte si ve svém okolí někoho, kdo má či měl někdy Fortnite stažený a vytvořte s ním rodinu. Přes jeho nákupy, ke kterým se dostanete stejným způsobem jako do těch vašich s tím rozdílem, že místo Moje nákupy zvolíte v App Store jeho jméno, totiž bude instalační soubor pro Fortnite k dispozici. Jak prosté, že?