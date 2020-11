Kryptoměna od Facebooku má dorazit už začátkem příštího roku

Možná si ještě vzpomínáte na to, jak Facebook představil před více než rokem vlastní kryptoměnu s názvem Libra. Ta by dle několika dostupných informací měla začít fungovat už začátkem příštího roku. Od oznámení se vize Libry hodně změnila, neboť Facebook narazil na odpor regulačních orgánů. Během několika měsíců po představení od Facebooku také kvůli tomu odcházeli partneři, kteří měli projekt zaštiťovat. Na druhou stranu je ale třeba říct, že přišli jiní. Jednou z největších změn je, že Libra bude vázána na dolar. Původně se totiž předpokládalo s vázanou měnou na soubor různých státních měn a dluhopisů. Tento postup se ovšem nelíbil regulátorům, politikům a centrálním bankám. Rostly také obavy, že by Libra mohla ovlivnit měnovou politiku konkrétních států a zjednodušit všemožným výtečníkům praní špinavých peněz.

Celá asociace Libra se snaží, aby švýcarský regulační úřad FMSA, u nějž je kryptoměna Facebooku registrovaná, umožnil vydání digitální měny svané stablecoiny, jenž budou vázané na jednotlivé tradiční měny, a také měnu vázanou na tyto jednotlivé stablecoiny. Alespoň prozatím mají vyjít stablecoiny kryté pouze dolarem. Na další měny by mělo dojít až později. Pokud se zaměříme na stablecoin, jde o formu kryptoměny, která má minimalizovat nestabilitu ceny, jež je vlastní například Bitcoinu. Je tedy vázána na určitá aktiva, přičemž přirozeně jde o peníze, zlato a jiné cenné kovy. Facebook si možná myslí, že zrovna teď je ten pravý čas na příchod. 1 Bitcoin nedávno atakoval hranici 20 tisíc dolarů. Nyní se drží na hodnotě přibližně 18 600 dolarů. Faktorem může být rovněž skutečnost, že v době koronavirové vzrostla popularita online plateb.