Apple zintenzivní boj se Samsungem na jeho domácí půdě

Další vpád do země obra. Tak přesně takto by se dalo s trochou nadsázky popsat počínání Applu, který se chystá zřejmě v příštím roce otevřít v domovině Samsungu – Jižní Koreji – svůj druhý kamenný Apple Store, který by mu měl pomoci v prosazení se na tamním trhu.

Jelikož je Jižní Korea z technologického hlediska oddaná Samsungu, první Apple Store se v ní kalifornský gigant odhodlal otevřít teprve v roce 2018 a to konkrétně v Soulu, v oblasti Gangnam. Obchodu se ale dle všeho daří natolik, že přiměl Apple naplánovat otevření další pobočky. Ta má ležet konkrétně na ostrově Yeouido, který je hlavní čtvrtí finančního a investičního bankovnictví v Soulu.

V tuto chvíli není bohužel zcela jasné, jak bude druhý jihokorejský Apple Store vypadat, jelikož k němu Apple zatím nezveřejnil žádné fotky. Jelikož však bude obchod umístěn do obchodního centra, nebude se logicky jednat o nic vyloženě honosného, nýbrž “jen” o klasickou pobočku, které Apple využívá hojně například ve své domovině. Na trzích jako je Jižní Korea se mu však kvůli obrovské síle konkurenčního Samsungu jiné investice než ty této podobné nevyplatí.