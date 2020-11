Nejlepší zkratky pro iOS: Média

Stejně jako na konci každého týdne vám i dnes přinášíme další díl našeho seriálu o nejlepších zkratkách pro iOS. Tentokrát vám představíme pětici zkratek, které můžete využít při práci s médii na vašem iPhonu. Abyste si mohli vybranou zkratku stáhnout, je zapotřebí odkaz na ni rozkliknout na iPhonu, do kterého ji chcete nainstalovat. Ujistěte se také, že máte na svém iOS zařízení v Nastavení -> Zkratky povolené používání nedůvěryhodných zkratek.

AirStudio

Pokud pro poslech hudby a dalšího obsahu používáte AirPody, bude se vám jistě hodit zkratka s názvem AirStudio. S pomocí této zkratky můžete mnohem lépe ovládat svá bezdrátová jablečná sluchátka, přehrávání, hlasitost a mnoho dalšího. Zkratka AirStudio umí také skvěle spolupracovat s hudební streamovací službou Apple Music.

Fotogalerie AirStudio zkratka 1 AirStudio zkratka 2 AirStudio zkratka 3 AirStudio zkratka 4 +3 Fotek AirStudio zkratka 5 AirStudio zkratka 6 Vstoupit do galerie

Dictate to Spotify

Patříte mezi uživatele hudební streamovací služby Spotify, a nechce se vám kvůli jejímu ovládání pokaždé spouštět příslušnou aplikaci? Díky zkratce s názvem Dictate to Spotify můžete aplikaci Spotify na svém iPhonu kdykoliv a odkudkoliv pohodlně ovládat za pomoci diktování. Zkratku lze spustit také z widgetu.

Fotogalerie Dictate to Spotify zkratka 1 Dictate to Spotify zkratka 2 Dictate to Spotify zkratka 3 Dictate to Spotify zkratka 4 Vstoupit do galerie

Convert Video to GIF

Zkratka s názvem Convert Video to GIF vám umožní snadno a rychle proměnit prakticky kterékoliv video z fotogalerie na vašem iPhonu v animovaný GIF, který můžete posléze sdílet tak, jak jste zvyklí, přesunout do Souborů, nebo opět uložit do fotogalerie vašeho iPhonu.

Fotogalerie Convert Video to GIF zkratka 1 Convert Video to GIF zkratka 2 Convert Video to GIF zkratka 3 Vstoupit do galerie

Instagram Downloader

Nahráli jste na svůj instagramový účet fotografii, kterou už nemůžete najít ve fotogalerii svého iPhonu ani na žádném ze svých úložišť? Díky zkratce s názvem Instagram Downloader si snímek můžete opět stáhnout do svého iPhonu – stačí otevřít jeho URL v Safari na iPhonu a použít zkratku z listu sdílení. V nastavení zkratky je zapotřebí povolit její přístup k Fotkám na vašem iPhonu.