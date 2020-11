Black Friday na PS Store a Xbox Store: Výběr zlevněných herních pecek

Posledních pár dní můžete naprosto všude sledovat Black Friday akce. Před Vánocemi tak můžete za zlomek ceny zakoupit cokoliv – ať už to bude nový iPhone, herní konzole, anebo třeba různé aplikace. Jestliže patříte mezi náruživé hráče a vlastníte jednu z konzolí PlayStation anebo Xbox, tak vás jistě potěší fakt, že se ani na vás nezapomnělo. Stejně jako Sony, tak i Microsoft si v rámci Black Friday připravil skvělé slevy a byl by hřích, kdybyste alespoň jednu z nich nevyužili. Pojďme se níže společně podívat na dohromady 10 nejlepších her, které můžete momentálně v rámci Black Friday získat na PS Store a Xbox Store levněji.

PS Store

FIFA 21 Beckham Edition

Větu „Pojď, dáme si spolu Fifu a uvidíme,“ slyšel už nejspíše každý z nás. Tato naprosto legendární fotbalová hra přichází každý rok s novým dílem a každý rok přichází taktéž nové a nové možnosti. Jedná se tedy o simulační hru, ve které najdete hned několik různých herních režimů. S kamarádem se můžete vrhnout do klasického „přáteláku“, mnohem oblíbenější je však v dnešní době hraní přes multiplayer a tvorba vlastního FIFA Ultimate Teamu (FUT). V režimu FUT neustále sbíráte do svého týmu nové a nové hráče a postupně se snažíte, aby byl váš tým nejlepší ze všech. Pokud se rozhodnete pro zakoupení FIFA 21 Beckham Edition, tak do vašeho týmu automaticky získáte legendárního Davida Beckhama, což je nabídka, která se prostě neodmítá. FIFA 21 Beckham Edition je k dispozici na PS4 a PS5.

Just Dance 2021

Kromě toho, že si na váš PlayStation můžete pořídit hry, které ovládáte ovladačem, tak můžete sáhnout také po takových hrách, které ovládáte svým tělem. Jak už název napovídá, tak Just Dance 2021 vás prostě a jednoduše donutí se hýbat, a to prostřednictvím tančení. Jedná se o již dvanáctý díl této legendární série a nutno podotknout, že ten letošní se dočkal mnoha vylepšení. Tančit můžete na 40 nových skladeb, a to například od Lady Gaga, Ariany Grande, Harryho Stylese, Seleny Gomez a mnoha dalších. Nejlepší na tom je, že samozřejmě netančíte sami, ale ideálně se všemi vašimi přáteli. Just Dance 2021 je k dispozici pro PS4 a PS5.

F1 2020

Co si budeme nalhávat, šance, že se někdo z nás dostane do královny motorsportu, tedy do Formule 1, je zatraceně nízká. I přesto ale existuje možnost, pomocí které se můžete k F1 alespoň přiblížit, a to prostřednictvím videoher. Již po dobu několika let vychází každý rok nový díl herní série F1, v současné době je nejaktuálnější díl F1 2020. Abyste využili co možná největší potenciál této hry, tak byste měli vlastnit ideálně nějaký volant, každopádně i na klasickém ovladači si užijete kupu zábavy. V F1 2020 si můžete spustit obyčejné jednorázové závody na vaší oblíbené trati, tak stejně se ale můžete vrhnout do kariéry a začít si budovat svůj tým. Kromě neustálého ježdění vás bude čekat také upravování vašeho monopostu tak, aby se každým rokem stal lepším a rychlejším. F1 2020 je k dispozici na PS4 a PS5.

Grand Theft Auto V

Věřte nebo ne, poslední díl z legendární série Grand Theft Auto s označením V vyšel již před sedmi dlouhými lety. Asi každý z nás GTA V zná, každopádně pro připomenutí a pro případné nové hráče se jedná o RPG hru s otevřeným světem, která přichází (na tu dobu) se zbrusu novým prvkem – přepínání postav. V GTA V tak nehrajete za jedinou hlavní postavu, ale rovnou za tři. Kromě hratelnosti a nadčasové grafiky vás překvapí také příběh, který vás bude nutit neustále hrát dál a dál. Neméně populární je poté GTA Online, tedy multiplayerová verze GTA V, ve které si taktéž budujete svou postavu, kupujete domy, podnikáte, vykrádáte banky a mnoho dalšího. V rámci GTA V a GTA Online najdete nespočet různých aktivit, které vás zabaví na stovky, ne-li tisíce hodin. Grand Theft Auto V je k dispozici na PS4 a PS5.

Mafia: Definitive Edition

Již před 18 lety se na české herní scéně objevila naprosto nadčasová hra, která nesla název Mafia: The City of Last Heaven. V této hře jste se dostali do role taxikáře, kterého v jeden den potkal nezvratný osud a stal se mafiánem. Původní Mafia je i v dnešní době velmi oblíbená, díky čemuž pak vznikl také kompletní remake této hry, jenž oficiálně vyšel před několika měsíci. Reakce na remake jsou vcelku pozitivní, herní praktiky jsou podobné Mafii 3 s tím, že příběh a celkové jádro hry zůstalo původní, což je to nejhlavnější. Kromě perfektní hratelnosti a grafiky vás na hře zaujme především naprosto bezchybný a perfektní příběh, který vás neomrzí ani po dvacáté. Původní Mafia byla k dispozici jen na PC, každopádně remake s názvem Mafia: Definitive Edition si mohou konečně zahrát i konzolisté. Mafia: Definitive Edition je k dispozici na PS4 a PS5.

Xbox Store

FIFA 21 Champions Edition

Pokud milujete fotbal a zároveň si občas rádi zahrajete nějakou tu hru na vašem Xboxu, tak s největší pravděpodobností ve vaší knihovně nechybí některý z dílů legendární hry FIFA. Tato simulační fotbalová hra přichází každý rok s novým dílem a každý rok přichází taktéž nové a nové možnosti. Ve FIFA najdete hned několik různých herních režimů – s kamarádem se můžete vrhnout do klasického „přáteláku“, mnohem oblíbenější je však v dnešní době hraní přes multiplayer a tvorba vlastního FIFA Ultimate Teamu (FUT). V režimu FUT neustále sbíráte do svého týmu nové a nové hráče a postupně se snažíte, aby byl váš tým nejlepší ze všech. S tímto týmem se poté můžete vrhnout kamkoliv hrát. FIFA 21 Champions Edition je k dispozici na Xbox One a Series X a S.

Forza Horizon 4

Jestliže patříte mezi hráče, kteří obdivují závodní hry, tak už jste zcela jistě alespoň jednou slyšeli o Forza Horizon 4. Právě Forza je jeden z hlavních důvodů, proč si hráči namísto PlayStationu kupují Xbox – jedná se totiž o exkluzivní hru, kterou si mimo Xbox (a PC prostřednictvím Microsoft Store) nezahrajete. V rámci této hry můžete usednout za volant nespočtu různých reálných vozidel, které můžete v rámci multiplayeru prohánět po obrovském otevřeném světě. Nejnovější Forza Horizon 4 je stará teprve dva roky a její hráčská základna je naprosto obrovská. Veškerá vozidla si samozřejmě můžete všemožně upravovat tak, abyste je mohli řídit přesně podle vašeho gusta. Forza Horizon je k dispozici na Xbox One a Series X a S.

Assassin’s Creed: Odyssey

Dalším titulem, který by vám v rámci Black Friday akce na Xbox Storu neměl uniknout, je Assassin’s Creed: Osyssey. Děj tohoto dílu se odehrává v období antiky v Řecku, a to při peloponéských válkách. V rámci této hry můžete hrát za dvě postavy – buď za Kassandru, anebo za Alexia. Tento výběr je velmi důležitý, jelikož každá postava přistupuje k celkovému příběhu určitým způsobem jinak. Obě dvě postavy pak pochází ze Sparty. Vědět byste měli také to, že Assassin’s Creed: Osyssey má hned několik různých konců, ke kterým se musíte dopracovat vyslechnutím až 30 hodin různých dialogů. Tato hra tedy není pouze o zběsilém skákání a zabíjení, ale především také o utváření příběhu prostřednictvím vašich rozhodnutí. Hlavním záporákem ve hře je Kult Kosmos, jehož cílem je prostřednictvím války mezi Spartou a Athénami dostat se k moci. Assassin’s Creed: Odyssey je k dispozici na Xbox One a Series X a S.

Watch Dogs: Legion

Tato akční adventura byla vydána letos. Jedná se o celkově třetí díl herní série Watch Dogs, která je mezi hráči velmi oblíbená, a to především díky své hackerské tematice. Pokračování s názvem Legion se odehrává v budoucím Londýně. Konkrétně se ocitnete v roli hackera skupiny DedSec, která se snaží očistit své jméno kvůli několika nekalým činům. Oproti minulým dílům můžete ve Watch Dogs: Legion ovládat hned několik různých postav, podobně jako v Grand Theft Auto V. Každá jedna postava má samozřejmě své vlastní schopnosti, které musíte využít k úspěšnému dokončení mise. Dobrou zprávou je, že nechybí ani kooperativní multiplayer, a to až pro 4 hráče. Watch Dogs: Legion je k dispozici pro Xbox One, Series X a S.

NBA 2K21

NBA 2K21 je nejnovější titul ve světově uznávané a úspěšné sérii NBA 2K. Stejně jako například FIFA, tak i v případě NBA 2K se mohou hráči každý jeden rok těšit na nový díl této basketbalové hry. Letos jsme se dočkali například rozsáhlých vylepšení, které se týkají grafiky a hratelnosti. Dále nechybí novinky, které lze pozorovat například v režimu pro více hráčů. Kromě toho se hráči dočkali také nových propracovaných režimu, kterých NBA 2K21 nabízí hned několik. Jestliže patříte mezi fanoušky basketbalu, a je jedno, zdali ty aktivní či pasivní, tak se vám zajisté bude NBA 2K21 líbit. Tuto hru si můžete zahrát na Xbox One a Series X a S.