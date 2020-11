Black Friday na Epic Games Store: 11 nejzajímavějších slev na EGS, které si zaslouží využít

Ano, někteří z vás už jsou na všudypřítomný Black Friday možná už alergičtí. Jistě jste ale sami sebe přistihli, jak si tyto nabídky pročítáte. Pokud máte rádi hry, možná byste měli opravdu zbystřit. Se svým Black Friday totiž přichází i Epic Games Store, který uvalil slevy i na AAA tituly. Blíží se vánoční svátky a s nimi spojené lenošení. Možná by tedy nebylo od věci nakoupit nějaké hry do budoucna, jelikož nyní se to opravdu vyplatí. Pojďme se tedy na některé z nich podívat. Kompletní nabídku naleznete pod tímto odkazem.

Tony Hawk’s™ Pro Skater™ 1 + 2 seženete za 885 korun zde Není tomu tak dávno, co světlo světa spatřil remaster prvních dvou dílů ikonické skateboardové série. Tento počin je považován za velmi povedený, a to díky nostalgii a především líbivému grafickému provedení. Vrátíte se zkrátka tam, kde jste před mnoha lety byli. Jen bude hra vypadat daleko lépe.

Red Dead Redemption 2

Netřeba zřejmě představovat tuto skvělou akci z Divokého západu od studia Rockstar Games. Hra, která si svou premiéru na PC odbyla až po konzolích, láká hráče na perfektní příběh, možnost volby a především skvěle vypadající open-world prostředí, které vás bude vybízet k detailnímu průzkumu. Herní doba je dlouhá a se všemi vedlejšími úkoly hru dohrajete až za dlouhé desítky hodin. Red Dead Redemption 2 můžete za pouhých 1058,60 pořídit zde

Grand Theft Auto 5

GTA je titul, o kterém snad slyšeli i ti, kteří u počítače nikdy neseděli. Ač je hra s námi pěknou řádku let, stále se pravidelně řadí mezi nejlépe prodávané herní tituly. Jelikož je šestý díl ještě píseň budoucnosti, jistě vás na pěkně dlouhou dobu zabaví i díl pátý. Za zmínku pak stojí GTA Online, které rozhodně jen tak neomrzí. Pokud jste nestihli nedávnou akci Epicu, kdy rozdával hru zcela zdarma, nemusí vás to tak mrzet. Legenda mezi hrami je k dostání již za 449,50

Borderlands 3

Borderlands 3 jest šílenou a dynamickou střílečkou z první osoby, která se chlubí skvělým multiplayerem a líbivou malovanou grafikou. Hra ihned po uvedení uhranula obrovské množství hráčů a přilákala i takové, kteří neměli s předešlými hrami ze série zkušenosti. Vyzdvihován je především příběh a atmosféra. Tvůrci se ale vynasnažili, aby vám tu a tam cukly i koutky. Sleva 67 % znamená, že třetí Borderlands pořídíte za 511,17 korun

Civilization VI

Jste-li fanouškem strategických her, u kterých musíte občas i trošku zauvažovat, jistě vám neunikla herní série Civilization. Šestý díl byl opět velmi oblíbený a dost dobře hodnocený. Především byla vychvalována skvělá umělá inteligence a audiovizuální zpracování, které od předešlého dílu dostálo také velkých změn. Vývojáři lákají také na novinky v hratelnosti, které dříve viditelné nebyly. Ovšem „šestka“ se stále drží klasiky a hratelností navazuje na předešlé díly. Pořídit jej můžete za 405 korun

Fotogalerie Civilizace 6 - 1 Civilizace 6 - 2 Civilizace 6 - 3 Civilizace 6 - 4 Vstoupit do galerie

Metro Exodus

Další díl ze série Metro byl velmi očekávanou hrou, která nám brala dech už z trailerů. Prostředí polororozpadlé Moskvy, kde hned na první pohled něco nehraje, vás zaručeně přikove k židli. Postapokalyptická akční FPS s prvky stealth a hororu vás bude opravdu bavit dlouhé hodiny. Zajímavým prvkem je craftění, které dostálo velkému vylepšení a rozhodně vás bude bavit. Vytýkány hře byly občasné pusté lokace a herní designové prvky, které nemusí sednou každému. I tak jde ale o skvěle hodnocenou hru, kterou můžete zakoupit za 420 korun

Fotogalerie Metro exodus - 1 Metro exodus - 2 Metro exodus - 3 Metro exodus - 4 Vstoupit do galerie

Crysis Remastered

Když studio Crytek oznámilo remaster prvního a nejlepšího dílu série, hráči začali jásat. Nutno říct, že jde opravdu o ten samý díl s lepší grafikou, se kterou si ale dle mnohých názorů mohli dát vývojáři více práce. I tak se stále jedná o remaster hry, která předběhla svou dobu. Vraťte se tedy o několik let zpět, kdy nebylo na ultra detaily možné skvěle vypadající hru rozběhnout. Zároveň se spekuluje, že v příštích letech uvidíme remastery také druhého a třetího dílu, na ofiicální potvrzení ale musíme počkat. Remaster Crysis můžete pořídit za 409,50

Death Stranding

Hideo Kojima je snad nejznámějším tvůrcem videoher. Jeho poslední dílo se může zdát jako bezduché nošení zásilek tam a zpět. Je pravdou, že některé mise mají tendenci být poněkud repetitivní. Ovšem tento neduh vyvažuje perfektně odvyprávěný příběh, který vás naprosto dostane. K tomu si připočtěte nevšední herecké obsazení a skvělou hudbu s pak pochopíte, proč tento titul dostával tak kladná hodnocení. Death Stranding zakoupíte za 790 korun

Mafia: Trilogy

V tomto roce převážně čeští hráči padali nadšením ze židlí. Byl totiž oznámen remake prvního dílu Mafie, který se vskutku povedl, a původní hře rozhodně nedělá ostudu. Vylepšená byla pochopitelně grafika, což je vidět na první pohled. Tvůrci se dále rozhodli prohloubit příběh některých postav, což hráči také velmi dobře přijali. Samozřejmostí je také skvělý dabing, který, troufám si říct, předčil i originál. V balíčku naleznete remake prvního dílu a remaster druhého a třetího, společně se všemi DLC. A to už za 1236,75 korun

WRC 9 FIA World Rally Championship

Že vás akční střílečky neberou a raději závodíte? V tom případě je na místě zakoupit WRC 9 FIA World Rally Championship, které vám svou realističností dá přičichnout ke skutečným závodům, a to i díky oficiálním licencím. Pokud ale hledáte hru, kde budete soupeřit v závodě současně s ostatními a snažit se je všemožně přelstít, budete zklamaní. Na trať vyjedete sami a vašim úkolem je zajet co nejlepší čas. Prostě klasické rally. Tuto hru koupíte za 982,50 korun

Far Cry