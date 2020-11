Black Friday na Steamu: 15 nejzajímavějších slev na Steamu pro macOS hráče

Steam ve středu zahájil tradiční podzimní výprodej a v jeho obchodě je tak možné najít obrovské množství starších, ale i relativně nových titulů za bezkonkurenční ceny. Chcete se připravit na zimu a rozšířit nebo doplnit vaší knihovnu her? Podívali jsme se na 15 nejzajímavějších nabídek, které jsou na Steamu v současné době k dispozici.

Euro Truck Simulator 2

Euro Truck Simulátor 2 je dnes velice populární nástupce dnes již legendárního prvního dílů, z kterým stojí české vývojářské studio SCS Software. Jak již název napovídá, jedná se o simulátor tahačů a hra nabídne poměrně rozmanitý svět a detailní zpracování kariéry řidiče kamionu a majitele spediční společnosti. Základní hra je k dispozici za 5 EUR, výrazné slevy se však vztahují také na nespočet datadisků a DLC. Na hru se můžete podívat zde.

Total War: Warhammer

Fanoušci fantasy světa Warhammeru a zároveň strategičtí labužníci mají hody. Na Steamu je k dispozici celá řada her ze série Total War a to s poměrně výraznou slevou, která se vztahuje i na všechny dostupné DLC. Například první díl Total War: Warhammer je k dispozici za 15 EUR, což je velice solidní cena vzhledem k tomu, jakou porci obsahu titul nabízí. Na hru se můžete podívat zde.

Total War: Warhammer II

Až první díl, společně s tunou DLC dohrajete, můžete rovnou navázat na díl druhý. Pokud to nechcete brát postupně, osobně doporučuji zakoupit oba tituly, společně s bezplatným DLC Mortal Empires, které kombinuje obsah obou her do jedné obrovské kampaně. Druhý Total War: Warhammer nabízí oproti prvnímu dílu nové rasy, nový gameplay a další stovky hodin v kampaňovém režimu, společně s tunou dalších rozšíření. Samostatný titul je v současné době v nabídce za 20,39 EUR a podívat se na něj můžete zde.

Total War: Rome II – Emperor Edition

Pokud nehovíte fantasy světům a jste příznivci spíše historické tematiky, i pro vás se najde Total War, který je momentálně v akci. Jde o Total War: Rome II a to rovnou ve „finální“ verzi nazvané Emperor Edition, která obsahuje jakési definitivní vydání se všemi publikovanými DLC, včetně velkého datadisku Imperator Augustus. Ovládnout Evropu pod zástavami Říma můžete už za 15 EUR, stránka v obchodě se nachází zde.

Civilization VI

Na poli strategií ještě chvíli zůstaneme, neboť je v akci také legendární „cívka“, konkrétně její šestý díl z roku 2016. Základní hra je k dispozici za příjemných 15 EUR, masivně zlevněná (80%) jsou však také všechna DLC, která dokáží z tohoto titulu udělat kolos, který vás může zabavit až na stovky hodin. Pokud jste fanoušci tahových strategií, tento titul by ve vaší knihovně rozhodně neměl chybět. Stránku v obchodu najdete zde.

Cities: Skylines

Fantazy či historický setting vás nebaví a rádi byste se odreagovali u něčeho, co připomíná realitu? Přesně pro vás je pak budovatelská strategie Cities: Skylines, od autorů původního Cities in Motion. Velmi dobře hodnocený titul je k dispozici už za 7 EUR ve své základní podobě, zároveň je možné s výraznou slevou zakoupit buď Deluxe edici s vybraným obsahem navíc, nebo celou řadu doplňujících DLC či velkých datadisků. Stránku v obchodě najdete zde.

Divinity: Original Sin 2 – Definitive Edition

Fanoušci her na hrdiny si mohou udělat radost velice dobrým titulem Divinity: Original Sin 2, který je ve své definitivní edici dostupný za velice příjemných 18 EUR. Hra nabídne velice dobrou kampaň se skvělým příběhem, solidní zpracování postav a boje a poměrně atraktivní vizuální stránku. Jde o jednu z nejlépe hodnocených DnD-based RPG za poslední roky. Stánku v obchodě najdete zde.

XCOM 2

Další titul vycházející z historické klasiky je druhý XCOM z roku 2016. Čelit mimozemské invazi v rámci tahové strategie s rozsáhlými prvky mikromanagementu je možné už za 12,50 EUR za základní herní balíček. Rozšířená edice XCOM 2 Collection obsahující několik DLC je k dispozici za 23,61 EUR. Nesmírně populární a velice dobře hodnocený titul by byla škoda vynechat vzhledem k právě probíhající akci. Stránku v obchodě najdete zde.

Stellaris

Druhým titulem od Paradox Interactive v tomto seznamu je další velmi dobře hodnocená a populární strategie Stellaris, která se zaměřuje na velice komplexní realizaci simulátoru vesmírného objevování. Prozkoumávejte galaxie, budujte impérium a bojujte s nepřátelskými vesmírnými civilizacemi za 10 EUR v případě základního herního balíčku. Speciální verze Galaxy Edition s některými rozšíření je pak k dispozici za 12,5 EUR. Stránku v obchodě najdete zde.

7 Days to die

7 Days to die je akční hrou se survival and tower defense prvky, ve které se budete snažit přežít v postapokaliptickém světě a čelit hordám zombie. Titul, který je možné hrát jak sólo, tak v kooperativním multiplayeru nabídne široké možnosti budování, craftingu a spoustu akce. Dnes už relativně stará, ale stále ještě velmi populární hra je k dispozici za 7,81 EUR nebo za 12,57 EUR v případě, že chcete hru koupit i pro svého kamaráda. Stránku v obchodě najdete zde.

Shadow of the Tomb Raider – Definitive Edition

Definitivní edice populární akční adventury s Larou Croft v hlavní roli je možné pořídit už za 14,80 EUR. Jde o klasickou Laru Croft se vším všudy, hra tedy obsahuje silné adventní prvky smíchané s nějakou tou plíživou, ale i přímou akcí. V tomto konkrétním díle se Lara Croft vypořádává s Mayskou hrozbou konce světa. Stránku v obchodě naleznete zde.

Rust

Dalším svého času velice populárním survival titulem je Rust. Tato hra na Steamu stále ještě dosahuje poměrně slušných čísel co se počtu hráčů týče a zaujme všechny, koho baví typické survival hry se vším, co k nim patří. Tedy multiplayer, crafting a především pak neúprosný boj o přežití. Titul je v rámci současných slev k dispozici za necelých 28 EUR a stránku v obchodě naleznete zde.

Subnautica

Subnautica je dalším survival titulem, který vás však tentokrát zavede pod hladinu oceánu, kde budete bojovat o přežití, zároveň však také prozkoumávat obrovský podmořský svět, který si pro vás vývojáři připravili. Rozlehlý podmořský svět na cizí planetě je jedním z hlavních taháků tohoto titulu a nabídne nespočet hodin zábavy (a možná také strachu). Hra je v současné době k dispozici za 13,64 EUR za základní balíček. Rozšířený pak vyjde na 30,43 EUR. Stránku v obchodě najdete zde.

Terraria

Terrria je dnes už klasickým kooperativním titulem v pixelartové grafice, který nabídne náhodně generované mapy, spoustu nepřátel, prozkoumávání a budování. Tato akční adventura vyšla v roce 2011 a způsobila poměrně velký humbuk. Na první pohled jednoduchá hříčka zaujme svou hloubkou a obrovskými možnostmi znovuhratelnosti. V rámci současných slev je k dispozici za 5 EUR a to zcela jistě stojí za vyzkoušení. Stránku v obchodě naleznete zde.

The Witcher 2: Assasoms of Kings Enhanced Edition

Herní ságu o Zaklínači pravděpodobně není třeba příliš představovat, Epické akční RPG z dílny polského CD Projektu se na macOS dočkalo celkem dvou dílů, přičemž oba jsou v současné době v akci. Druhý díl je ve všech ohledech propracovanější, detailnější a nabídne lepší herní zážitek než relativně stará (a dobrá) jednička. Je navíc k dispozici v kompletní edici, v rámci které dostanete také datadisk a další DLC, a to jen za symbolické 3 EURa. První díl (galerie níže) je k dispozici dokonce za 1,5 EUR a zde pak není příliš o čem přemýšlet. Pro uzavření ságy však budete potřebovat PC nebo konzoli, neboť třetí díl se podpory macOS nedočkal. Stránku obchodu najdete zde.