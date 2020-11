AirPods se i nadále prodávají jako teplé rohlíky, prodejní útlum je navíc zatím v nedohlednu

Bezdrátová sluchátka AirPods jsou obrovským prodejním trhákem v podstatě už od svého představení v prosinci 2016. Od té doby Apple zaznamenal stovky milionů prodaných kusů a několik nových generací a postupných iterací produktu jako takového. Nyní před vánoční sezónou je o AirPods opět zvýšený zájem, který by však neměl jen tak klesat.

Alespoň to tvrdí analytická zpráva investiční banky Wedbush, která se zaobírá úspěšností a prodeji bezdrátových sluchátek AirPods. Podle ní bude Apple v letošním roce schopný prodat více než 90 milionů AirPods a zhruba 115 milionů pak v následujícím roce.

Podle analytické zprávy se nebývalé popularitě těší i dražší model AirPods Pro, které se prodávají velice dobře a to i navzdory své relativně vysoké ceně. Může za to údajně velmi vysoká míra zájmu ze strany části současných uživatelů iPhonů, pro které není vyšší cena překážkou. Dle analytické zprávy by mohl Apple prodat až 18 milionů AirPods Pro jen v průběhu nadcházejícího prosince. Prodejům AirPods v současné době nahrávají komerční akce typu Black Friday, Cyber Monday a za pár týdnů také blížíce se vánoce.

Další nárůst prodejů by mohl Apple zaznamenat v průběhu příštího roku, jakmile vyjde levnější model AirPods, o kterém se hovoří už několik měsíců a který by měl dorazit někdy během prvního pololetí. Zároveň se čeká také další model v podobě AirPods Studio, který by měl být určený všem zájemcům o luxusněji laděný over-ear model. Byznys se sluchátky v současné době pokrývá zhruba 5% celkových tržeb Applu a očekává se, že toto číslo v budoucnu i nadále poroste. To není špatné resumé pro produkt, ze kterého si na počátku jeho života každý druhý utahoval.