Známe výrobní cenu iPhone 12 Pro

Nový iPhone 12 Pro stojí v základní 128 GB variantě 29 990 korun v Česku, potažmo 999 dolarů v USA (bez daně). Přemýšleli jste však nad tím, kolik zhruba mohou stát součástky, ze kterých je vyroben a kolik zaplatil Apple za jeho sestavení ve fabrikách dodavatelů? Nejste sami. Jako již tradičně se totiž s velmi zajímavým cenovým rozborem vytasil portál TechInsights, díky kterému si můžeme udělat o výrobní ceně iPhonu 12 Pro vcelku slušný obrázek. Hned na úvod však musím zmínit, že výsledná cena komponentů neodráží ani zdaleka celkovou cenu, za kterou je Apple schopen tento telefon vytvořit, jelikož je do ní nutné připočítat i vývoj, marketing a další spoustu věcí.

Stejně jako v předešlých letech, ani letos není cena komponentů pro nejnovější iPhone zrovna dvakrát vysoká. Za všechny díly spolu s montáží by totiž měl Apple podle TechInsights zaplatit na 406 dolarů, tedy v přepočtu asi 9300 korun. Zatímco v předešlých letech býval nejdražší částí telefonu OLED displej či procesor, letos si pro sebe toto prvenství uzurpoval 5G modem Qualcomm X55, který má Apple vyjít na celých 90 dolarů za kus. Následuje OLED displej s cenovkou 70 dolarů za kus a čipset A14 Bionic s cenou 40 dolarů za kus. Další komponenty jsou pak už relativně levnou záležitostí. Například RAM moduly vychází na necelých 13 dolarů, úložiště pak na 19 dolarů. I se všemi ostatními komponenty pak má výroba iPhonu 12 Pro vyjít na výše zmíněných 406 dolarů, což je jen tak mimochodem o 84 dolarů méně, než na kolik vycházel loňský iPhone 11 Pro Max. U něj však šponoval cenu jeho zbrusu nový fotoaparát, který se v případě iPhonu 12 Pro (Max) z hlediska hardwarových specifikací příliš neposunul a díky tomu jej tak je Apple schopen odebírat levněji.

Apple stojí mnohem víc

Jak už bylo zmíněno výše, výsledná cena 406 dolarů za komponenty, se může zdát s ohledem na porovnání s prodejní cenou jak u nás, tak v zahraničí, skutečně nízká. Je však potřeba si uvědomit, jak obrovské částky investuje Apple rok co rok do výzkumu a vývoje, díky kterému mohou tyto produkty vznikat, kolik je nutné platit zaměstnancům pracujícím na těchto projektech, kolik peněz spolkne marketing či jen přeprava telefonů z fabrik k distributorům. Všechny tyto aspekty tak šponují cenu, za kterou je schopen Apple telefon vyrobit se vším všudy, na naprosto jiné hodnoty, které se však zřejmě nikdy přesně nedozvíme. Vyplývá to alespoň ze slov šéfa Applu z předminulého roku, který se k podobným odhadům výrobních cen vyjádřil slovy: “Nikdy jsem neviděl průzkum, který by se alespoň částečně blížil realitě.”