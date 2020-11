Podpora 5G u nové generace iPadů Pro je prakticky jistá

S nástupem produktů s podporou 5G sítí nebude Apple vůbec otálet. Po letošním příchodu iPhonů 12 totiž v příštím roce takřka 100% představí i první iPady, které budou schopné potenciál 5G sítí využít. Úniků informací potvrzujících 5G u iPadů je dokonce již tolik, že se skoro člověku nechce ptát, zda podpora dorazí, ale spíše v jaké formě bude. I o té ale máme díky zdrojům DigiTimes nyní jasno.

U iPhonů využívá Apple v současnosti hned dva typy 5G připojení – konkrétně mmWave a sub-6GHz. Hlavním rozdílem mezi nimi je rychlost připojení, která hraje výrazně do karet mmWave. K jeho funkčnosti je však ale potřeba hustší zasíťování, kvůli čemuž je technologie vhodná zatím jen do míst, kde již je nějaká zajímavější 5G infrastruktura – tedy například v některých místech USA. V České republice je nicméně 5G zatím v plenkách a tudíž zde Apple prodává iPhony se sub-6GHz, které nabídnou velmi slušné přenosové rychlosti i při nižším pokrytí vysílači a jsou tedy pro naše podmínky a styl používání iPhonů využitelnější. Apple nicméně zřejmě počítá s tím, že se 5G ve světě rozšíří poměrně rychle a to i z hlediska četnosti vysílačů, jelikož má podle zdrojů DigiTimes v plánu iPady z řady Pro v příštím roce vybavit konkrétně 5G využívajícím mmWave. Díky tomu bychom se tak měli dočkat zařízení, která jsou schopná potenciál 5G sítí využít naplno – tedy v případě, že jsou sítě v dané oblasti vystavěné v dostatečné hustotě.

Kdy přesně bychom se mohli nového iPadu Pro s 5G dočkat není sice v tuto chvíli jasné, obecně se však předpokládá, že by se mohl Apple k jeho odhalení rozhodnout už v prvním čtvrtletí příštího roku. I letos totiž aktualizoval iPady z řady Pro na jaře, takže by toto načasování dávalo určitě smysl. Pokud navíc chce kalifornský gigant i nadále udávat trhu s tablety směr, ve výsledku mu nic jiného než brzké představení 5G verzí nezbude.