Odkud je iPhone 12 Pro? Zde pro něj Apple vyrábí komponenty

Již dávno neplatí, že se elektronika a potažmo i jiné produkty vyrábí jen a pouze v zemi, ze které pochází jejich výrobce. Skvělým příkladem může být i americký Apple, jehož produkty vznikají takřka po celém světě. Jinak tomu samozřejmě není ani u nedávno představeného iPhonu 12 Pro, na jehož výrobu si nyní posvítil asijský portál Nikkei. Kde tedy “dvanáctka” vzniká?

Zdroj: Nikkei

Hlavní továrnou na komponenty pro iPhone 12 Pro byla letos dle očekávání Jižní Korea. Právě z té totiž pochází Samsung, který Applu dodává OLED displeje a úložné čipy. Poměrně úsměvné je pak to, že Samsung podle dostupných informací bohatne na prodeji komponentů pro iPhony Applu více než prodejem vlastních smartphonů, kterými se snaží iPhonům konkurovat. Při objemech displejů a čipů, které musí Applu dodávat, se však ve výsledku nelze tomuto faktu ani příliš divit.

Co přesně vyrábí Apple pro nové iPhony v USA či Evropě bohužel Nikkei neodtajnil, obvykle se však jedná “jen” o méně zajímavé komponenty jako šrouby či senzory. Světlým bodem na tomto seznamu je pak velmi pravděpodobně 5G modem z dílny Qualcommu, který má soustu svých fabrik právě v USA a zřejmě i modemy pro iPhony vznikají tam. Pokud by vás pak zajímalo například to, co vzniká v Japonsku, jsou to čipy pro objektivy fotoaparátu – konkrétně pak širokoúhlý a teleobjektiv. Dále je to pak baterie, čipy pro regulaci šumu při hovorech nebo třeba pro ochranu obvodů na základní desce.

Velmi malé procento komponentů do telefonů dodává naopak Čína, která přitom hrála v dodávkách v minulosti prim. Apple jí však letos kvůli obavám z možných problémů pramenících z obchodní války mezi ní a USA zatnul tipec a výrobou komponentů prověřil raději země, které nejsou na černé listině jeho domoviny. Jen tak je totiž pro něj možné solidně eliminovat potenciální sankce, které by mohly na iPhony složené z velké části z čínských komponentů při dovozu do USA dopadnout.

Jak tedy můžete sami vidět, iPhone je velmi slušný světoběžník, jelikož vzniká v mnoha zemích světa. Vystopovat původ každičkého komponentu v něm je však bohužel vzhledem k tomu, jak málo informací Apple do světa o svém dodavatelském řetězci vypouští, skoro až nemožné. I to málo dostupné je nicméně opravdu zajímavé a dokáže vyvrátit vize některých jablíčkářů o “amerických telefonech”. Těmi totiž iPhony alespoň z hlediska výroby rozhodně nejsou.