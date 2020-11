Novou generaci iMaců a Maců Pro osadí Apple pravděpodobně stejným čipem  Silicon

V první polovině listopadu Apple odstartoval u svých Maců vstup do nové éry – konkrétně pak do éry vlastních čipů, kterými nahradí doposud využívané čipy z dílny Intelu. Svou premiéru si sice zatím odbyla jen jedna verze jeho čipu, další však mají v následujících měsících a letech následovat. O jedné z nich, která je pravděpodobně zároveň možná nejblíže k představení, se nyní krátce rozpovídal poměrně přesný leaker z Weiba.

Podle leakera nyní Apple usilovně pracuje na 5nm čipu s krycím názvem Jade, který by měl být zjednodušeně řečeno výkonnější verzí nedávno odhalené M1. Pravděpodobně se u něj tedy dočkáme jak více jader jako takových, tak i více jader zaměřených ryze na výkon, Poměrně zajímavé je nicméně to, že jej má Apple chtít vsadit jen do chystaných iMaců a Maců Pro. Je tedy otázkou, jakých čipů se dočkají 16” MacBooky a potažmo výkonnější verze 13” strojů, jejichž místo v současnosti stále zabírají Macy s procesory od Intelu. Zřejmě se tak dočkáme nějakého “mezistupňového” procesoru určeného právě pro tyto stroje.

Spuštění výroby čipu má mít Apple sice naplánováno až na druhou polovinu příštího roku, to však v žádném případě neznamená, že jej nemůže světu odhalit už dříve – tedy třeba už na první Keynote toho roku. Právě v březnu totiž v posledních letech své nové stroje ukazoval vcelku rád. Dočkat bychom se nicméně mohli i na červnové WWDC, na které si právě Mac Pro, pro který má být procesor určen, v minulosti odbyl svou premiéru. Je nicméně vcelku pravděpodobné, že ani samotný Apple zatím nemá v tomto směru tak úplně jasno, jelikož vše záleží kromě jeho úspěchů ve vývoji i na tom, jak se bude ve světě vyvíjet pandemie koronaviru. Právě ta mu totiž letos způsobovala velké problémy jak ve vývoji, tak především ve výrobě.