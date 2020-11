Výroba iPhonů 12 by koncem letošního roku měla výrazně vzrůst, dařit se bude i v příštím roce

Podle nejnovějších zpráv od zainteresovaných společností to vypadá, že se letošním iPhonům nejen daří dobře, ale že je také čeká poměrně úspěšná vánoční sezóna. Investiční společnost Cowen uvedla, že zaznamenala silnou poptávku po letošních modelech jablečných smartphonů, a předpovídá Applu velmi úspěšnou sváteční (respektive předsváteční) sezónu. Podle společnosti Cowen by se Apple mohl přiblížit k milníku 80 milionů vyrobených iPhonů.

Analytik Krish Sankar ve své zprávě pro investory původně uváděl, že by jablečná společnost mohla v prosincovém kvartále dosáhnout 76 milionů vyrobených iPhonů, tento týden ale své očekávání na základě silné poptávky po iPhonu 12 a iPhonu 12 Pro změnil na 79 milionů. Pokud by se skutečně tato předpověď naplnila, znamenalo by to pro Apple 13% meziroční nárůst. Zvýšení poptávky Sankar částečně přisuzuje listopadovému vydání modelů iPhone 12 Pro Max a iPhone 12 mini. V prvním kvartále příštího roku by Apple mohl podle Sankara vyrobit 47 milionů kusů svých letošních modelů, přičemž původní odhady hovořily o 42 milionech. Oproti prvním kvartálu letošního roku, který byl již poznamenán koronavirovou pandemií, by to znamenalo meziroční nárůst o 27%. Říjnové vydání nových modelů iPhonů se také zasloužilo o zvýšení prodeje jablečných smartphonů jako takových. Celkový počet iPhonů, vyrobených v průběhu letošního roku, by podle společnosti Cowen mohl činit 121 milionů, zatímco v loňském roce to bylo 117 milionů. Společnost Apple již nějakou dobu nezveřejňuje přesná čísla, týkající se výroby a prodeje jejích smartphonů – v tomto směru se tedy budeme muset spolehnout na zprávy nejrůznějších analytických firem.