The Washington Post: Apple lobbuje proti zákonu, který má omezit využívání nucené práce v Číně

Zatímco titulní stránky světových médií plní již několik týdnů peripetie spojené se snahami dosluhujícího amerického prezidenta Donalda Trumpa zvrátit výsledek nedávných voleb, poněkud mimo reflektory se na půdě tamního Kongresu aktuálně projednává zákon, jenž by měl omezit možnosti amerických společností využívat nucené pracovní síly v Číně. Dle nově vydaného reportu deníku The Washington Post však Apple, navzdory své proklamované politice o podpoře lidských práv, vynakládá prostředky na zmírnění tohoto zákona.

Zákon titulovaný Uyghur Forced Labor Prevention Act by v případě svého přijetí požadoval po amerických společnostech garanci, že nevyužívají nucené pracovní síly v Číně. Legislativa konkrétně naráží na praxi v čínské oblasti Sin-ťiang, kde dochází k systematickému utlačování tamní muslimské populace Ujgurů, kteří jsou umisťováni do „reedukačních táborů“. Ty pak mimo dalšího porušování základních lidských práv, zahrnujícího i nucené sterilizace a potraty, fungují i jako továrny, v nichž se dělníci nuceně pod hrozbou dalších represí ze strany komunistického aparátu podílejí na čínském exportu dále do světa.

Navrhovaný zákon v současnosti projednává Senát Spojených států amerických. Dle nejmenovaných zdrojů mezi jeho zaměstnanci, na které se report The Washinton Postu odvolává, si však Apple do horní komory amerického Kongresu najal lobbystickou firmu, jenž se má snažit zákon oslabit. Oba pracovníci Senátu, kteří s informacemi z neveřejných jednání s touto společností přišli, uvedli, že se Apple přidal k řadě amerických společností, které se snaží znění zákona změnit. A ačkoli kvůli obavám z odhalení své identity nespecifikovali konkrétní záležitosti, které Applu v zákonu vadí, společností protlačované změny se mají soustřeďovat na jeho zmírnění.

Apple se přitom do křížku s problematikou nucených prací v Číně již v minulosti dostal. Například letos v březnu, kdy byla společnost obviněna z toho, že za pomoci nucené práce nechává v Číně vyrábět trička pro svá zaměstnance. Některé továrny, které tvoří součást dodavatelského řetězce technologického giganta, navíc přímo sídlí v problematické oblasti Sin-ťiang. Právě jejich využívání by aktuální znění zákona přitom zřejmě zakazovalo a je možné, že tomuto se Apple svou lobby snaží zamezit – dle spekulací například tím, že místo přesunu své výrobní kapacity zavede přísnější audity. Kontroly v továrnách přitom Apple provádí a dokonce tím některým svým čínským dodavatelům přivádí nemalé starosti.

V každém případě se však snahy Cupertina o ovlivnění zákona nejeví zrovna v nejlepším světle. Zejména pak vzhledem k faktu, že Apple i samotný Tim Cook ve svých oficiálních prohlášeních nucené práce odsuzují a na veřejnosti stanovisky na podporu dodržování lidských práv nijak nešetří. „Apple by byl nejradši, kdybychom tu všichni jen seděli, bavili se o tom a oni by nemuseli hnout prstem. Teď jsou v šoku, protože vůbec poprvé mohou pocítit opravdové následky, které navíc bude možné efektivně vymáhat,“ shrnula v reportu situaci okolo zákona Cathy Feingoldová, ředitelka mezinárodní oddělení odborové organizace AFL-CIO.