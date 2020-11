Všechny hry, které jsou dosud kompatibilní s Macy s M1

Ačkoliv nejsou Macy v žádném případě stroji vhodnými pro hraní her, mnozí z nás je k tomuto účelu přesto čas od času využijí. Ostatně, proč by taky ne. Her, které jsou s macOS kompatibilní je přeci jen víc než dost a o nekvalitní tituly se zrovna nejedná. Nejednoho jablíčkáře sice znejistilo nedávné představení Maců s M1, které teoreticky mohlo mnohé hry zaříznout kvůli nekompatibilitě se SoC M1, obavy se však nyní ukazují jako zbytečné.

Na kompatibilitu videoher s Macy s čipy M1 se zaměřil vývojář a designér Thomas Schranz. Svá zjištění zanesl do přehledné tabulky dostupné na Google Docs, kteoru si můžete zobrazit zde a to samozřejmě bez jakéhokoliv přihlášení a podobných věcí. Pokud se vám pak tabulka nechce otevírat, vězte, že z ní vyčtete, že naprostá většina macOS her je na Macích s M1 bez problému hratelná a těch pár titulů, které hratelné nejsou, nelze určitě zařadit mezi bestsellery. Je nicméně potřeba podotknout, že ne všechny hry běží na M1 zcela ideálně a tudíž se dá očekávat ze strany vývojářů jejich určitá optimalizace, aby se jejich funkčnost změnila.

Pokud se tedy chystáte pořídit si nový Mac s M1 a rádi byste si na něm zahráli, seznam Schranze vám ve vašem rozhodování může velmi solidně pomoci. Jak už však bylo zmíněno v úvodu, Macy nejsou v žádném případě stroji cílícími na hráče a tudíž by všichni, kdo prahnou po bezproblémových herních zážitcích, měli raději sáhnout po laptopech či desktopech s OS Windows.