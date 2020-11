Na iPhony již brzy dorazí herní služba Google Stadia

Po včerejším nečekaném spuštění herní cloudové služby GeForce NOW na iPhonech se k velkému kroku odhodlal před pár hodinami i Google se svou Stadií. Ta sice zatím na iPhonech není, avšak podle Googlu na ně dorazí v průběhu následujících několika týdnů a to stejně jako GeForce NOW prostřednictvím webové aplikace.

O vstup svých cloudových herních služeb na iPhony či iPady usilují jejich provozovatelé dlouhé měsíce. Kvůli pravidlům Applu pro App Store a Safari však nebylo nic takového velmi dlouho možné. Nedávná změna pravidel Safari však nakonec přeci jen těmto službám otevřela do iOS a iPadOS cestu a přestože není tak komfortní jako by byla klasická aplikace, využitelná jistě je. Jako první z velkých hráčů se jí včera rozhodla využít Nvidia se svou službou GeForce NOW, přičemž následovat jí chce dle svého vyjádření v brzké době i výše zmíněný Google. Stejně jako v případě GeForce NOW se sice bude zprvu jednat jen o veřejný beta test, ale i ten ve výsledku potěší. Co se týče využitelnosti služby, ta je stejně jako GeForce NOW v základu zdarma s tím, že uživatel platí jen za hry, které chtějí uživatelé hrát. V opačném případě si musí hráči vystačit jen s free-to-play tituly. Google nicméně nabízí i předplatné ve formě Stadia Pro za 10 dolarů měsíčně, které umožňuje hrát s vyšší rychlostí streamování z jeho serverů (a tedy i nižším input-lagem) a bezplatným přístupem k některým hrám.

Dá se očekávat, že kromě Googlu vkročí na iPhony a iPady v brzké době i Microsoft s jeho službou xCloud či Amazon se svou Lunou. V obou případech se totiž je jedná o víceméně stejný typ hraní, který odporuje pravidlům App Store a jiná možnost, než je dostat na iPhony skrze Safari neexistuje. Nezbývá než doufat, že bude kvalita těchto služeb na iPhonech skutečně skvělá.