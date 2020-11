Google Maps dostávají další vylepšení, které pomůže v boji s koronavirem

Pandemie koronaviru stále nepolevuje a v mnohých státech počty případů narůstají. Všemožné zdravotnické organizace neustále dokola opakují pravidla, jak možné nákaze předejít. Kromě hygieny a roušek je na místě se také vyhnout přeplněným místům. Tedy kupříkladu supermarketům, různým akcím, ale třeba i zastávkám městské hromadné dopravy. Pokud ovšem k dopravě do zaměstnaní využíváte tuto možnost, zastávce se zřejmě nevyhnete. Google Maps vás ale nově upozorní, která místa s dopravou související jsou přeplněna lidmi.

Tato funkce už tady nějakou dobu je, nově ale byla rozšířena o stanice autobusů, vlaků a metra. V tomto případě budou Google Maps spoléhat na data od uživatelů. Tedy sami uživatelé budou do aplikace data o přeplněnosti konkrétního místa zadávat. Uživatel se pak může takové stanici vyhnout a zvolit pro dopravu nějakou alternativu. „Vyhnout se davům bylo jistě vždy žádoucí. Letos vám to ale zvlášť usnadňujeme. Pokud potřebujete projet veřejnou dopravou, Google Maps vám mohou pomoct udržovat doporučenou sociální vzdálenost díky informacím o přeplněných místech v reálném čase. Na systémech iOS i Androidu tak uvidíte, jak moc přeplněné lidmi jsou vaše autobusové a vlakové zastávky. Stejně tak to platí pro linky metra. Data budou sbírána na základě zpětné vazby od uživatelů.“ Přijde vám tato nová funkce užitečná?