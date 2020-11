Sluchátka Powerbeats mají novou barevnou variantu, svítí ve tmě

Produktová linie sluchátek Powerbeats bude tento týden obohacena o zcela nový a svým způsobem jedinečný přírůstek. Nový model sluchátek Powerbeats je vyrobený z materiálu, který svítí ve tmě. Nejnovější svítící sluchátka Powerbeats byla vyvinuta ve spolupráci značek AMBUSH a Beats, a jedná se o první Beats produkt tohoto typu. Fosforeskující barva je ale tím jediným, čím se nový model odlišuje od stávající nabídky.

Co se funkcí a provozu týče, je nový model sluchátek Powerbeats stejný jako dosavadní modely. Jedná se tedy opět o bezdrátová sluchátka, propojená vzájemně kabelem. Nový model Powebeats je osazen bezdrátovým čipem Apple H1 a disponují funkcí hlasové aktivace asistentky Siri. Samozřejmostí je také podpora nové funkce automatického přepínání mezi zařízeními s iOS 14, iPadOS 14 a macOS 11 Big Sur. Nový model bezdrátových sluchátek Powebeats dále – stejně jako ostatní modely, které jsou momentálně v nabídce – disponuje odolností třídy IPX4 vůči potu a vodě, nabízí technologii Fast Fuel pro rychlé pětiminutové nabití, které zajistí hodinu přehrávání v případě slabé baterie, a jsou vybavené duálními mikrofony a akcelerometrem pro lepší zaměření hlasu a odfiltrování okolního ruchu. Sluchátka Powerbeats jsou určená zejména aktivním jedincům a sportovcům, přičemž zmíněná nová verze má svému nositeli zajistit, že bude díky fosforeskující barvě ve tmě více vidět.

Yoon Ahn, zakladatel a kreativní ředitel společnosti AMBUSH, která se na designu nových sluchátek podílela, je proslulý svou netradiční tvorbou. On sám se podle svých vlastních slov cítí inspirován zářícími objekty uprostřed nočního města. „Napadlo mě, že by bylo opravdu cool navrhnout produkt, který by zachycoval stejnou energii, jako když jste pozdě v noci venku a posloucháte hudbu,“ uvedl. Nový model Powebeats bude od zítřka k dostání na webu společnosti Apple a u vybraných autorizovaných prodejců. Zda dorazí do Česka nicméně není v tuto chvíli zatím jasné.