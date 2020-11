Nastavení vlastních ikon aplikací bude s příchodem iOS 14.3 ještě lepší

Zatímco v předešlých letech Apple jakékoliv větší uživatelské úpravy prostředí systému iOS neumožňoval, s příchodem iOS 14 diametrálně otočil. Svým uživatelům totiž nyní nabízí widgety pro poměrně velké přizpůsobení domovské obrazovky, ale také možnost změnit si přes aplikaci Zkratky ikony jakýchkoliv aplikací. Tyto změny sice nebyly doposud zcela plnohodnotné, jelikož spouštění aplikací určitým způsobem prodlužovaly, to se však s příchodem iOS 14.3 změní.

Fantastic change in iOS 14.3 beta 2 – shortcuts added to the Home Screen now use compact UI and don't launch the Shortcuts app anymore.

Which means custom icons like our own MacStories Shortcuts Icons will now run shortcuts in-place, just like widgets 😍https://t.co/9J47uU6ZlN pic.twitter.com/aHAS8iD0BW

— Federico Viticci (@viticci) November 18, 2020