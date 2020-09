Jak na iPhone nastavit vlastní ikonky aplikací

Operační systém iOS 14 přinesl majitelům jablečných smartphonů zcela nové možnosti práce s plochou. Zejména vyznavači minimalismu jistě ocení možnost mít na svém iPhonu pouze jednu stránku plochy a aplikace spouštět prostřednictvím Knihovny aplikací. Pokud ale patříte do druhého tábora a Knihovna aplikací vás neoslovila, máme pro vás několik tipů, jak s pomocí vlastních ikonek udělat svůj iPhone ještě osobitější.

Operační systém iOS neumožňuje ve svém výchozím nastavení měnit ikonky aplikací. Vy tak ale můžete relativně snadno a rychle učinit díky nativní aplikaci Zkratky Siri – a fantazii se v tomto směru rozhodně meze nekladou. Ze všeho nejdříve si budete do svého iPhonu muset stáhnout obrázky, které chcete použít jako ikonky aplikací, a uložit je do fotogalerii svého iPhonu. Pokud nevíte, kde ikonky hledat, stačí do Googlu zadat výraz “App Icons”.

Nyní přichází čas na zmíněnou aplikaci Zkratky. Spusťte ji a klepněte na “+” v pravém horním rohu. Klepněte na tři tečky v pravém horním rohu a pojmenujte zkratku – ideálně podle aplikace, kterou má zkratka spouštět. Poté klepněte na Přidat na plochu – otevře se vám náhled zkratky. Dlouze podržte ikonku v kartě Název a ikona na ploše a nahraďte ji vybraným obrázkem z galerie iPhonu. Poté klepněte na název napravo od ikonky a přidělte název, který se bude zobrazovat na ploše. Klepnutím na Přidat v pravém horním rohu přidáte ikonku na plochu – to ale není vše. Na další stránce klepněte v pravém horním rohu na Hotovo – zobrazí se vám další karta zkratky, kde klepnete na Přidat akci a v menu zvolíte Skripty. Poté klepněte na položku Spustit aplikaci, klepnete na Vybrat v poli a poté v seznamu aplikací vyberete tu pravou. Tvorbu zkratky dokončíte klepnutím na Hotovo v pravém horním rohu. Tímto způsobem můžete přidat libovolný počet aplikací. Abyste na ploše svého iPhonu neměli duplicitní položky, můžete originál aplikace přesunout do Knihovny aplikací dlouhým stiskem jeho ikonky a volbou Odstranit aplikaci -> Přidat do knihovny aplikací.