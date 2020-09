Jak na iPhone aktivovat a nastavit funkci Při řízení nerušit

V poslední době se čím dál tím více setkávám s řidiči, kteří při jízdě drží v ruce telefon. Co si budeme nalhávat, držení telefonu za jízdy rozhodně není správné – od toho existují různé handsfree řešení, díky kterým se o telefon vůbec nemusíte starat. Zajímavá je však myšlenka, že telefonování a operování s telefonem za jízdy je zakázané, každopádně kouření zakázané není. Teď se zkuste ocitnout v situaci, že vám telefon, anebo cigareta, za jízdy upadne. Co v tomto případě bude horší? Odpověď asi zná každý z nás. Applu záleží na bezpečnosti a zdraví jeho spotřebitelů, a tak kromě ostatních funkcí do iOS přidal také Při řízení nerušit. Tato funkce se dokáže aktivovat vždy, když sednete do vašeho auta, což se rozhodně hodí. Pojďme se společně podívat, jak na to.

Jak na iPhone aktivovat funkci Při řízení nerušit

V případě, že si chcete aktivovat funkci Při řízení nerušit v rámci iOS, tak se nejedná o nic složitého. Stačí, abyste se drželi tohoto postupu:

Prvně na vašem iOS zařízení otevřete nativní aplikaci Nastavení.

Jakmile tak učiníte, tak sjeďte níže a klepněte na možnost Nerušit.

a klepněte na možnost Zde poté sjeďte úplně dolů, dokud se neocitnete v kategorii Při řízení nerušit.

dokud se neocitnete v kategorii Tady nyní rozklikněte kolonku s názvem Aktivovat.

Po rozkliknutí už si můžete nastavit, jakým způsobem se Při řízení nerušit aktivuje: Automaticky: funkce se aktivuje na základě pohybu; Při připojení k Bluetooth v autě: funkce se aktivuje po spojení zařízení s vozidlem; Ručně: funkci budete muset aktivovat ručně z ovládacího centra.

Níže si poté ještě můžete nastavit, aby se Při řízení nerušit automaticky aktivovalo při připojení ke CarPlay.

Tímto způsobem jste tedy aktivovali Při řízení nerušit – co ale tato funkce vůbec dělá? Jednoduše řečeno vám omezí oznámení během řízení. Co se týče hovorů, tak je bude možné přijmout pouze v případě, že budete připojeni k Bluetooth, anebo k jinému rozhraní handsfree. Všem kontaktům, které se vám budou snažit dovolat, ale vy budete mít aktivní Při řízení nerušit, může iPhone automaticky poslat vámi určenou zprávu. Pokud si ji chcete změnit, tak stačí klepnout na Text odpovědi. Výše v sekci Automaticky odpovídat si poté můžete zvolit, kterým kontaktům tato SMS zpráva přijde – k dispozici je buď Nikomu, Posledním, Oblíbeným nebo Všem kontaktům.