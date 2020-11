Apple se začal chystat na příchod 6G sítí

Letošní iPhony dostali vůbec poprvé do vínku 5G modely a Apple kolem toho dělal na keynote poměrně velký humbuk. 5G je skutečně velká věc, jakkoliv je rozšíření této technologie v praxi ještě poměrně daleko. To však nic nemění na tom, že je třeba hledět do budoucnosti a jít jí tak trochu naproti. A právě to Apple udělal svým krokem, kterým vstoupil do tzv. Next G Alliance, což je jakési uskupení gigantů v telekomunikačním průmyslu, kteří (se) připravují (na) příchod sítí 6. generace – tedy 6G.

Aliance, která si klade za cíl vyvíjet technologie potřebné pro 6G infrastrukturu v Severní Americe a její vybudování v horizontu následujících deseti letech, to oznámila v průběhu minulého týdne. Apple se tak připojuje do uskupení, ve kterém se v současné době nachází 11 dalších gigantů působících v oblasti technologií.

Fotogalerie 5G-FB 5g towers 6 5g towers 5 5g towers 4 +3 Fotek 5g towers 3 Virus Outbreak 5G Conspiracy Theories Vstoupit do galerie

Mezi ně patří například Charter, Cisco, Google, Hewlett-Packard, Intel, Keysight Technologies, LG, Mavenir, MITRE nebo VMware. Tyto firmy se v rámci této iniciativy zabývají přípravou a vývojem potřebných technologií a infrastruktury, která bude potřeba při přechodu na 6G sítě. A i když jde o krok poměrně vzdálený, není příliš na co čekat neboť vývoj několik let potrvá. První jednání výše uvedených partnerů se mělo uskutečnit v pondělí a mělo na něm dojít k jakémusi ujasnění plánu a koordinaci budoucí činnosti a dlouhodobě strategie.