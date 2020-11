Qualcomm si mne ruce, díky skvělým prodejům iPhonů 12 s 5G výrazně bohatne

Minulost mezi Applem a Qualcommem je jak výjev ze špatného romantického filmu. Společnosti si šly dlouhé roky po krku kvůli patentům, což mělo za následek dlouhé soudní tahanice. Jako blesk z čistého nebe pak přišla zpráva, že se obě společnosti dohodly a své spory poslaly k ledu. Ba co víc. Záhy se chytly kolem ramen a podepsaly smlouvy o následující několikaleté spolupráci na dodávce 5G modemů. Asi takto by se daly popsat poslední roky mezi těmato dvěma giganty.

Minulost ale zřejmě nikomu výrazně neuškodila. Qualcomm například v minulém čtvrtletí zaznamenal tržby ve výši 8,3 miliard dolarů, což znamená meziroční zlepšení o 73 %. Silný nárůst vyplývá také z dodávky 5G modemů pro nové iPhony, což přiznal v rozhovoru pro The Wall Street Journal i generální ředitel Qualcommu Steve Mollenkopf. Ten zároveň dodal, že příjmy budou dle jeho názoru v následujícím čtvrtletí ještě výraznější. Jablečná společnost plánuje 5G čipy od Qualcommu používat minimálně do roku 2023, jelikož se hodlá spoléhat na čipy X60, X65 a X70. I tento příběh by ale měl časem skončit. Apple koupil minulý rok za miliardu dolarů patenty od Intelu na vývoj modemů. Je tedy dost pravděpodobné, že po konci této spolupráce začne Apple spoléhat v oblasti 5G sám na sebe.