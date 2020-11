Vybrat nejlepší televize pro PlayStation 5 a Xbox Series X je kumšt. Nabídka je totiž obrovsky široká a většina modelů v ní je velmi lákavá. Přesto jsme se z ní však rozhodli pět podle nás zajímavých modelů vypíchnout a v následujících řádcích vám je představit coby vhodné adepty na plnohodnotné zobrazovací příslušenství k vašim novým herním konzolím.

Nejlepší univerzální televize – LG CX

Fotogalerie LG OLED55CX 6 LG OLED55CX 5 LG OLED55CX 4 LG OLED55CX 3 +3 Fotek LG OLED55CX 2 LG OLED55CX 1 Vstoupit do galerie

Pokud přemýšlíte nad pořízením co nejuniverzálnější televize například kvůli tomu, že chcete sáhnout jak po PlayStationu 5, tak i po Xboxu Series X, a zároveň chcete mít to nejlepší, co je v současnosti na trhu, skvělou volbou je model LG CX. Ten totiž dokáže jak Xboxu, tak PS využít na maximum a to navíc dlouhodobě. U této televize je totiž samozřejmostí 4K s obnovovací frekvencí 120Hz, ale také HDMI 2.1, které vám v budoucnu umožní na obou konzolích hrát ve 4K při 120fps. Co se týče zobrazovací technologie, televize využívá OLED zajišťující dokonalou černou i parádně syté, živé a zářivé barvy, které jsou doslova pastvou pro oči. Nechybí pak ani podpora HDR10 – tedy typu HDR, které nabízí jak PS 5, tak Xbox Series X. Jako výhodu lze dále vnímat i to, že je k dostání hned ve čtyřech velikostních variantách – konkrétně 48”, 55”, 65” a 77”. Neváhodou je pak vyšší cena atakujícího u základních modelů hranici 40 tisíc korun. Jedná se ale o televizi, která vám bude bohatě stačit řadu let – tedy pokud nezatoužíte třeba po 8K.

Televize s nejlepším poměrem cena/výkon – LG NANO86

Fotogalerie lg55 nano86 4 lg55 nano86 3 lg55 nano86 2 lg55 nano86 1 Vstoupit do galerie

Využít herní konzoli naplno je jistě fajn, ale pro některé uživatele je to možná trochu zbytečný luxus a raději proto sáhnou spíš po nějaké levnější alternativě, která jim sice na maximum potenciál konzole využít neumožní, pořád toho však s ohledem na svou cenu zvládne mnoho. Přesně to je i případ televize LG NANO86, která je skvělým kompromisem výkonem a cenou. Jedná se konkrétně o Smart LED televizi, jejíž obraz sice není tak kvalitní jako v případě OLEDu, ale přesto jej lze stále označit za velmi dobrý. Smířit se u něj musíte “jen” s horším podáním černé a méně živými barvami, se 4K HDR 10 při 120Hz nicméně můžete počítat i nadále. Super je i to, že konzole nabízí HDMI 2.1, takže stejně jako v předešlém případě platí, že si na ní budete moci zahrát i tituly ve 4K při 120 fps. Příznivé je dále to, že je dostupná ve třech velikostních variantách – konkrétně ve 49”, 55” a 65” s tím, že nejmenší modely lze získat už za méně než 20 tisíc korun.

Televize, která vás vtáhne do hry – Philips OLED804

Máte rádi světelné efekty? Pak vám nelze zřejmě doporučit nic jiného než televize z dílny Philipsu s technologií Ambilight – konkrétně pak model OLED805. Jedná se o velmi dobrou 4K OLED televizi s obnovovací frekvencí 120Hz (pro hry), podporou HDR10+ či HLG nebo Dolby Vision, které podporuje i nový Xbox Series X. Bohužel však má jedno velké ale – nenabízí HDMI 2.1, stejně jako zbytek nynější nabídky Philipsu. To jinými slovy znamená, že se tato televize dá označit spíše za krátkodobou investici, jelikož si na ní v budoucnu neužijete hry ve 4K při 120 fps, což je dost škoda. Na druhou stranu, světelná show zajištěná Ambilightem, která zjednodušeně řečeno vychází z promítaného obrazu na televizi, za to některým zřejmě stát bude. Pokud by vám pak absence HDMI 2.1 vadila, ale rádi byste si Ambilight užili, můžete buď sáhnout po smart boxu a Ambilight dodat de facto jakékoliv televizi (samozřejmě za náklady spojené s pořízením smart boxu Hue a světel), nebo počkat do příštího roku. S příchodem televizí s HDMI 2.1 totiž Philips počítá. Co se pak týče ceny televize, ta se standardně pohybuje kolem 37 tisíc korun. V nabídce Philipsu sice najdete i televize podstatně dražší, ale ty smysl pro hráče vzhledem k absenci HDMI 2.1 nedávají už vůbec.

Televize jako stvořená pro PlayStation 5 – Sony Bravia KD-XH9096

Fotogalerie sony bravia 1 sony bravia 2 sony bravia 3 sony bravia 4 Vstoupit do galerie

Jste-li již nyní skálopevně rozhodnuti o tom, že si chcete pořídit PlayStation 5 a televizi vybíráte tedy primárně k němu, nelze doporučit nic jiného než nějaký kousek z dílny Sony. Veškerý televize v našem výběru sice disponují určitou formou herních režimů, ale asi vás nepřekvapí, že Sony je v tomto ohledu vzhledem k tomu, že stojí za konzolí PlayStation 5, suverénně nejdál – tedy samozřejmě alespoň v herním režimu pro PlayStation 5. Ostatně, právě připraveností svých herních režimů na PS 5 se Sony u svých televizí velmi rádo chlubí. Jedním z nejzajímavějších kousků s příjemnou cenou, skvělými technickými specifikacemi a připraveností na PS 5 je například model Bravia KD-XH9690 disponující 4K při 120 Hz, Smart LED podsvícením a HDMI 2.1. I zde sice platí, že nelze počítat s tak kvalitními barvami jako u OLEDu, ale tento neduh zase vyváží kvalita herního režimu, který zjednodušeně řečeno zajišťuje bleskurychlou odezvu mezi ovladačem, konzolí a televizí. To vše přitom za příjemnou cenu – necelých 34 tisíc korun u 55” modelu.

Nejlepší televize z hlediska dlouhodobého využití – Sony Bravia KD-ZH8

Dámy a pánové, tady už se hraje extraliga. Pokud si chcete zahrát skutečně na tom nejlepším, co je v současnosti k dispozici a chcete mít zároveň jistotu, že bude toto tvrzení platit ještě proklatě dlouho, sáhněte po modelu Sony Bravia KD-ZH8. Jedná se totiž o brutálně nadupanou 8K televizi disponující prakticky vším, o čem se vám jen může u televize zdát. A proč o ní hovoříme jakožto o nejlepší dlouhodobé investici z hlediska hráče? Protože i tento model disponuje vynikajícím herním režimem vytvořeným primárně pro konzole PlayStation 5. Můžete si tedy být jistí tím, že si na této televizi zahrajete na PlayStationu 5 naprosto dokonale a ani Xbox Series X na tom samozřejmě nebude o mnoho hůř. Ostatně, co jiného za necelých 170 000 korun chtít.