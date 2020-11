Jeden z nejuznávanějších leakerů prozradil, jakou obnovovací frekvenci dostane displej iPhonu 13

Jednou z největších novinek letošních iPhonů 12 Pro měla být vyšší obnovovací frekvence jejich displejů. Tu sice Apple na jejich prototypech intenzivně testoval, avšak kvůli neuspokojivým výsledkům a potřebě vydat novinky včas nakonec nasazení této vychytávky odpískal. Podle zdrojů velmi přesného leakera Jona Prossera je nicméně Apple nyní připraven dotáhnout tuto vychytávku k dokonalosti a nasadit jí u iPhonů 13.

Podle zdrojů Prossera nebyl Apple od dokončení skutečně ideální podoby variabilní obnovovací frekvence OLED displejů iPhonů daleko ani letos. Jelikož by však kvůli dokončení musel obětovat dalších několik týdnů prodejů, protože by kvůli ní musel odsunout hromadnou výrobu novinek a tedy i jejich představení, rozhodlo jeho vedení o jejím vypuštění a nasazení až v roce 2021 u iPhonů 13. Protytypy “třináctek” sice zatím údajně nejsou k dispozici, ale s ohledem na to, že vývoj 120 Hz displeje pokračoval i po schválení finálních specifikací iPhonu 12 je velmi pravděpodobné, že jej dostanou hned od začátku testování.

Obecně se dá říci, že se od displeje iPhonů 13 očekává velký krok vpřed. Apple má totiž podle dostupných informací použít technologii LPTO, kterou využívá třeba i u Apple Watch Series 5. Jedná se tedy o jeden z prvků, díky kterým jsou schopny hodiny zobrazovat Always-on informace na ciferníku. Nedá se tedy rozhodně vyloučit, že bychom se nasazení podobné vychytávky dočkali i u iPhonů 13, byť je otázkou, v jaké formě. Klasické Always-on totiž nabízí konkurenční smartphony již poměrně dlouho, takže by bylo poměrně zvláštní, kdyby Apple přispěchal se stejnou verzí až nyní. Vše však v tomto směru ukáže až čas a úniky, které se v něm zcela určitě objeví.