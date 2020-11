TOP 10 smart vychytávek, které můžete na Alze díky předvánočním Black Friday zakoupit levněji

Předvánoční Black Friday na Alze nabírá na obrátkách každým dnem. A jelikož by byla škoda, kdyby vám ty nejlepší slevy v rámci této slevové akce unikly, rozhodli jsme se vám vybrat 10 zajímavých chytrých vychytávek, které by se vám mohly do domácnosti též hodit. Pojďme se na ně tedy společně podívat.

Chytré meteostanice Netatmo Urban Weather Station

Máte rádi designové technologické hračky? Pak je pro vás jako stvořená chytrá meteostanice Netatmo Urban Weather Station skládající se jak z jednoho vnitřního, tak jednoho venkovního senzoru, díky kterým vám přes aplikaci či HomeKit ukáže přesné teploty. To ale není ani zdaleka vše. Měří se totiž i vlhkost, úroveň CO2 či hluk. Zkrátka univerzální vychytávka, která nesmí chybět ve výbavě žádného milovníka chytrých hraček – tím spíš, když je nyní díky Black Friday za 3429 korun namísto obvyklých 4299 korun.

Detektor kouře Netatmo Smart Smoke Alarm

Máte strach z toho, že doslova vyhoříte? Pak je jednou z nejlepších možností jak se tohoto strachu zbavit zakoupení detektoru kouře, který vás na začínající požár dokáže upozornit a vám tak výrazně vzroste šance na záchranu vašeho života, potažmo záchranu objektu. A jelikož žijeme v moderní době, jsou i tyto detektory napojitelné na HomeKit. Jeden velmi zajímavý nabízí i přední výrobce chytré elektroniky Netatmo. Jmenuje se konkrétně Smart Smoke Alarm, nabízí možnost podpory HomeKitu, kompatibilitu s Bluetooth i WiFi, zasílání notifikací do telefonu a hlavně pak hlasitosti 85dB, které zcela určitě nepřeslechnete. Jeho cena spadla díky Black Firday z 2 699 korun na 2 299 korun.

Chytrá zásuvka Koogeek Smart Plug

Skvělým parťákem do chytré domácnosti může být i zásuvka Koogeek Smart Plug. Jak už její název napovídá, jedná se o chytrou zástrčku do zásuvky, do které lze připojit další spotřebič a přívod energie do něj následně ovládat na dálku například přes HomeKit. Právě ten totiž tato smart vychytávka stejně jako naprostá většina produktů výše podporuje. V recenzích uživatelů si navíc vede skutečně velmi dobře a i cenově vychází nyní díky Black Friday skvěle. Sehnat se totiž dá za pouhých 948 korun.

Chytrá přenosná lampa Eve Flare

Chytrá světla se těší v posledních letech velké popularitě. Není se však příliš čemu divit. Zatímco před pár lety pro nás bylo ovládání osvětlení mobilním telefonem jako výdobytek ze sci-fi filmu, nyní si můžeme tento luxus vychutnat naplno. Pokud i vy po podobném přírůstku do domácnosti toužíte, zaujmout by vás mohla lampa Eve Flare která nabízí kompatibilitu s jablečným HomeKitem, ovládání hlasem či poklepáním nebo výdrž až šest hodin svícení. Lampa je totiž přenosná, díky čemuž jí můžete vzít třeba i na zahradu. Chlubí se totiž i voděodolností podle IP65. A nabíjení? Dokonce bezdrátové. Její cena spadla díky Black Friday na 2299 korun. Určitě tedy zajímavá vstupenka do světa chytrých světel.

Lokalizační přívěšek FIXED

Máte problémy se zapomínáním klíčů, peněženek či jiných důležitých věcí? Pak pro vás máme super tip. Díky lokalizačnímu přívěšku FIXED Smile totiž snížíte riziko ztráty na minimum. Přívěšek, který je kompatibilní jak s iOS, tak Androidem, totiž zobrazuje svoji polohu na mapě ve speciální aplikaci, díky čemuž jej vždy velmi snadno naleznete. Tedy, nalezli byste v případě, že by vás “netrkla” notifikace o ztrátě signálu mezi čipem a vaším telefonem, díky které si na zapomenutou či ztracenou věc vzpomenete prakticky hned při vašem vzdálení se od ní. Za 339 korun namísto obvyklých 499 korun super vychytávka.

Chytré žárovky Philips Hue Starter Kit

Žárovky Philips Hue jsou mezi milovníky chytrých domácností velmi oblíbené především díky své kvalitě a kompatibilitě s HomeKitem. Nevýhodou je pak jejich cena, která je poměrně vysoká. Black Friday však srazil cenu setu dvou žárovek s Hue Bridgem na pouhých 2749 korun namísto obvyklých 4129 korun , což se rozhodně vyplatí. Pokud vás tedy tento svět láká, s chutí do něj.

Chytrá meteostanice Netatmo Healthy Home Coach

Máte rádi přehled o vlhkosti či kvalitě vzduchu, teplotě nebo hluku ve vaší domácnosti? Pokud ano, zaujmout by vás mohla meteostanice pro interiér Netatmo Healthy Home Coach, která vám právě všechny tyto věci prozradí. Připojit se k ní navíc můžete i vzdáleně a svou domácnost tak zkontrolovat například i z druhého konce planety. Potěší i kompatibilita s HomeKitem a především pak nízká cena – konkrétně 1 1969 díky Black Friday.

Chytrý pokojový termostat Netatmo Thermostat

Pryč jsou ty časy, kdy jste si museli teplotu při topení nastavovat u kotle či na termostatu na zdi. Ve světě se totiž stávají čím dál populárnějšími termostaty chytré, které umožňují ovládat teplotu i na dálku. Kompatibilní jsou s kotly na plyn, tuhá paliva či na dřevo, ale také s HomeKitem, Amazon Alexou či Google Asistentem. Pokud tedy chcete topit chytře, bude vás to díky Black Friday stát jen 3 759 korun.

Chytrý termostat Tado Smart Radiator Thermostat

I topit se dá chytře. Pomůže vám s tím chytrý termostat Tado Smart Radiator Thermostat, který jednoduše umístíte na radiátor a pak už jen jednoduše přes HomeKit řídíte vše potřebné. Fajn je, že k této vychytávce není nutné dokupovat žádné bridge ani nic podobného, jelikož veškerá komunikace probíhá přes WiFi. A kdyby vás už nebavil HomeKit, lze termostat ovládat i přes aplikaci, která je zdarma ke stažení v App Store a pozor – je kompletně v češtině. Cena je příznivých 2049 korun namísto obvyklých 3490 korun.

Chytrý květináč Click and Grow Smart Garden

Jste milovníky bylinek? Co si tak udělat radost chytrým květináčem, který za vás vše obstará a vy si tak budete užívat už jen výsledky jeho snažení? Zní vám to super? Pak sáhněte po Click And Grow Smart Garden. Do toho stačí jen zasadit příslušné rostlinky (do zlevněného modelu konkrétně 9 kousků), zalít, zapnout květináč a nechat vše svému osudu. Květináč dokáže automaticky regulovat zavlažování, ale také svícení LED světlem na rostlinky, kterým tak pomáhá růst. Potěší i jeho nízká spotřeba 70 kWh ročně. Tato paráda stojí 3499 korun namísto obvyklých 4990 korun.

Bonusový tip: Produkty z řady AlzaPower Pokud sháníte levné a kvalitní příslušenství k elektronice všeho druhu, nenechte si určitě ujít slevy produktů z řady AlzaPower. Ta nabízí obrovské množství nejrůznějších kabelů, ale také různé reproduktory, nabíjecí adaptéry, baterie a mnoho dalšího, přičemž cena prakticky všech produktů této řady spadla díky Black Friday o desítky procent. Rozhodně se tedy nyní vyplatí je nakoupit. Produkty z řady AlzaPower můžete ve slevě zakoupit zde