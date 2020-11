Příchod skládacího iPhonu zřejmě způsobí smrt jiného oblíbeného produktu od Applu

Skládací smartphone už dnes není žádnou novinkou. Konkurenční jihokorejská společnost Samsung má ve svém portfoliu už několik takových modelů. Ohebné zařízení nabídla i společnost Motorola. Jak se zdá, tak budoucnost může být v těchto zařízeních, jelikož jde v podstatě o 2v1, kdy při složeném stavu máte smartphone s úhlopříčkou kolem 5″, a při rozloženém stavu pak tablet možná až s úhlopříčkou okolo 8″. Již několikrát jsme mohli narazit na všemožné jablečné patentové přihlášky, které o skládacím iPhonu hovořily. Podle izraelského webu The Verifier se prvního skládacího iPhonu dočkáme v roce 2022.

Podle zprávy by se mělo spíše jednat o skládací iPad, jelikož v zařízení by měl běžet iPadOS. Taktéž se hovoří o tom, že po uvedení tohoto zařízení by Apple přestal vydávat iPad mini. Úhlopříčka v rozloženém stavu by se tak mohla pohybovat okolo 7,9″, které má právě nejmenší z jablečných tabletů. Zpráva jde ještě dál a hovoří o 8 GB RAM a 256 GB úložného prostoru v základní verzi, jež by měla stát 1499 dolarů. Dočkat bychom se jej mohli údajně v listopadu roku 2022, přičemž Apple údajně již testuje displeje od společnosti Samsung. Jako obvykle je ale u podobných zpráv na místě brát informace s velkou rezervou. Těžko odhadovat, co Apple představí za přesně dva roky. Ovšem kvůli mnohým patentovým přihláškám je jasné, že Apple nad podobným řešením již nějakou dobu rozmýšlí. V galerii se můžete podívat na jeden z uživatelských konceptů. Líbil by se vám skládací iPhone?